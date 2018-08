Después de que varias alumnas de la PUCP denunciaran que fueron víctimas de acoso y hasta abuso sexual por parte de los propios profesores de la prestigiosa universidad, un nuevo caso de hostigamiento por parte de quienes deberían ser instructores vuelve a causar polémica.



La ajedrecista Ingrid Aliaga denunció haber sido acosada por su propio entrenador de la Federación Peruana de Ajedrez, Dorges Heredia. Según su testimonio, el sujeto la hostigaba hasta tal punto de pedirle mantener relaciones sexuales.

Según denunció la víctima a Canal N, todo comenzó cuando Dorges Heredia se le acercaba durante sus entrenamientos. "He sufrido acoso sexual por parte del entrenador de la Federación de Ajedrez, Dorges Heredia. Lo que sucedió fue que cuando estábamos entrenando se me acercaba, me dijo que estaba bonita, se me insinuó y le dije que no se aprovechara", dijo la joven.

Además, contó que a pesar de que le exigía respeto, el entrenador de ajedrez siguió insistiendo y hasta le pidió tener relaciones sexuales, algo que indignó a la deportista. “Un viernes me dijo que quería tenerme sexualmente y se empezó a reír porque estaba indignada. Yo me ofendí y le pedí que no se me acerque”, indicó.

Ingrid Aliaga contó lo que le pasaba a su compañera, la también seleccionada Deysi Cori, y a algunas otras amistades. Ellas la animaron a denunciar el hecho y comentarle el caso al presidente de la Federación Peruana de Ajedrez, Boris Ascue. La deportista contó que no se sintió respaldada.

A la vez, enfatizó que sintió que su carrera se encontraba en peligro, pues se sentía desprotegida por las autoridades correspondientes, quienes indicaban que sus versiones no tenían credibilidad.

Entre tanto, Deysi Cori informó que tras el apoyo que le dio a la denunciante y amiga, Ingrid Aliaga, su participación para el Campeonato Olímpico también peligró.

“Me siento triste, en vez de prepararnos nos vemos envueltas en estos problemas. Me afecta porque en ningún momento he dicho que no quiero participar [en una olimpiada]”, comentó.

Entre tanto, el presidente de la Federación de Ajedrez, Boris Ascue, en comunicación para canal N, señaló que el entrenador Heredia ya fue separado.

"El 15 de marzo tuvimos una reunión con todas y ellas me comentan que el señor Borges confesó a todas que quería tener una relación sentimental con la deportista. Obviamente, eso no es ético y no lo aprobamos, suspendimos todos los entrenamientos con ese entrenador", comentó.

"Con todas las deportistas invocamos a Ingrid a que haga la denuncia, eso hasta ahora no ha llegado a la Federación. El 29 de mayo recibimos una copia de la denuncia del Consejo de Justicia de Deporte y como entenderá el Consejo Justicia es un ente superior al Comité de Justicia de la Federación, entonces no podemos evocarnos a eso y tenemos que esperar que el Consejo de Justicia dictamine", indicó el presidente de la federación.

Por último, Ingrid Aliaga espera que en su caso se haga justicia pues tiene la intención de dejar el nombre del Perú en lo alto por su desempeño en el ajedrez.



