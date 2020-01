Un hombre no identificado, quien está siendo buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP), acosó a una joven estudiante de 18 años y se masturbó con su miembro viril afuera durante 30 minutos. La amiga de la víctima publicó el video en su cuenta de Twitter.

“No es la primera vez que me pasa, pero sí es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo. ¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!”, escribió la víctima.

En la grabación se escucha decir a la joven: “Señor, puede acomodarse bien su pantalón, por favor; es un enfermo (...) acomódese el pene, es una falta de respeto, (...) masturbándose en mi cara, todavía, es una vergüenza”.

Pese a que la estudiante lo enfrentó, grabando al acosador, ni los pasajeros ni el conductor del transporte público hicieron algo por detenerlo, por lo que el anciano se bajó en una de las estaciones.

Anciano fue grabado masturbándose al lado de una joven. (YouTube)

PNP BUSCA AL ACOSADOR

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio una alerta para ubicar al agresor del bus, quien incurrió en “actos indecorosos en flagrancia”, según la cuenta de Twitter de la PNP.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)-también a través de su cuenta de Twitter-instó a denunciar este tipo de actos. Además, informó que se pondrá en contacto con la agraviada.

La PNP está buscando al acosador. (Twitter)