El confinamiento debido a la pandemia del Covid-19 y otros factores han hecho que muchas parejas entraran en crisis y terminaran separándose. El estrés que a veces se suele originar al convivir los siete días de la semana, las 24 horas del día, trajo consigo que muchas relaciones se vieran envueltas en la monotonía o que salgan a flote problemas preexistentes, poniendo en riesgo relaciones de muchos años.

Las relaciones de pareja no se mantienen en el tiempo solamente por el amor que siente uno por el otro, también se requieren de otros ingredientes que faciliten la convivencia, tomando coma base el respeto mutuo y dejando de lado comportamientos ‘tóxicos’ para que una relación sea fuerte y duradera.

Según el último reporte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), se inscribieron 4 mil 200 divorcios en lo que va de la crisis sanitaria que inició en marzo del 2020.

En medio de esta situación, es importante recordarles a las parejas que existen muchas actividades que pueden hacer juntos o separados para mejorar y fortalecer su convivencia. Especialistas de la ONG ‘Una vida por Dakota’, quienes vienen promoviendo la campaña ‘Terapia de Pareja’, aconsejan hacer diferentes actividades para fortalecer los lazos y mantener la ‘chispa del amor’:

1. Hacer deporte en pareja: Es importante romper la monotonía que se genera con las largas horas de trabajo o estudio y practicar algún deporte juntos, algo que les guste a ambos y que puede ayudar a mejorar la relación, así el estrés desaparece y da espacio a la relajación y al entendimiento. Esta podría ser una nueva oportunidad para conectar.

2. Hacer un viaje juntos: Un clásico, pero también una gran forma de compartir tiempo de exclusividad con tu pareja. Si tienen un lugar en mente, es momento de visitarlo y pasar algunos días de descanso. Los ayudará a revivir el romanticismo y les dará la posibilidad de reencontrase.

3. Promover la comunicación: Para recuperar o mantener una la relación lo más importante siempre va ser la buena comunicación entre ambos. Saber comunicar las emociones de manera asertiva, que la otra parte pueda comprender los sentimientos de la otra.

4. Decorar su nido de amor: Es un gran paso en la relación ir a vivir juntos y por tanto es un momento que deben disfrutar juntos construyendo su nuevo hogar. Lo primero, conversen de cómo se imaginan la casa, su decoración, entre otros detalles, lleguen a un acuerdo y a disfrutar la nueva etapa.

5. Realizarse un chequeo juntos: La salud siempre será lo más importante, y el apoyo de las parejas para enfrentar ciertas afecciones es fundamental. Por ello, cuando uno de los dos acuda a hacerse un chequeo médico, no hay nada mejor como la compañía de la pareja para dar soporte en lo que podría ser un momento complicado o diagnóstico no esperado. En el Perú, la falta de chequeos oportunos en cáncer de mama se debe a que las mujeres no acuden a un centro de salud por miedo a los resultados al encontrarse solas.