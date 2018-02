Reconoció su error. Edwin Ramírez, activista por los derechos de los animales, rompió su silencio y pidió disculpas al dueño del chifa por falsa acusación.



Ramírez fue uno de los que fomentó el plantón luego de recibir denuncias sobre el chifa 'Asia'.



Como se recuerda, el chifa 'Asia' de Independencia, propiedad de Liu Xiunhuan, fue acusado falsamente de usar carne de perro para sus platillos tras hallar a un can en una camioneta con sus insumos.



Sin embargo, tras una serie de pruebas, finalmente se comprobó que la carne que le incautaron era en realidad de res, y que la mascota hallada en el vehículo pertenecía a uno de los ciudadanos chinos.



A través de las cámaras de Latina, Ramírez ofreció disculpas a Liu Xiunhuan.



"A la persona que es de origen chino, pues pedirle disculpas, no sé su nombre muy bien. Mi error fue dejarme llevar por la euforia de la gente, las cuales yo no convoqué en ese momento"



Así mismo, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte vía redes sociales y telefónica.



"Me están acusando que soy un lucrador, que me van a matar, que no existe el albergue. [Me dicen] 'En cualquier momento te voy a agarrar por la calle' o 'Ya te conozco'", declaró.