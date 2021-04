Por sus gestos los conocerás. A dos semanas de las elecciones presidenciales , la especialista en comunicación no verbal, Rosa María Cifuentes , analiza a los candidatos en base a sus gestos corporales. ¿Qué significa que César Acuña se frote los dedos? ¿Qué quiere decir que Keiko Fujimori sonría de lado? ¿Cómo se interpreta que Verónika Mendoza se coja la nariz o la cara? ¿Por qué George Forsyth juega con un lapicero mientras lo entrevistan?

¿Podemos conocer a una persona por sus gestos? La experta responde: “Por completo. Casi el 98% de la comunicación es no verbal. Es el tono de voz, los gestos del rostro, la posición de la columna, la forma de caminar, la elaboración de las oraciones en el discurso, pero también lo que escribimos. Es casi completo. Siempre hay un trasfondo detrás de lo que alguien dice, está pensando o está sintiendo”, asegura la especialista. Comencemos.

KEIKO FUJIMORI

Con Cifuentes analizamos la polémica entrevista que la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tuvo en el programa ‘Amor y Fuego’. En dicha presentación, según la especialista, la política mostró gestos que denotaban ‘impotencia’, como cerrar los ojos constantemente. Antes de seguir, el video de la entrevista:

Keiko Fujimori gesto

“En ‘Amor y Fuego’ se siente acorralada”, sostiene Cifuentes y agrega: “‘Peluchín’ no le deja terminar sus ideas y ella no sabe manejar esta situación. Ella podía cortar y decir ‘déjame hablar’, pero el animador se le va encima, la ametralla. Cuando Keiko cierra los ojos, sus gestos son de impotencia porque ella no puede explayarse como quisiera. No es una mujer que sepa manejar la contienda dura”.

Sin embargo, la también comunicadora asegura que después de analizar diversas participaciones de Keiko Fujimori, incluso debates en elecciones presidenciales pasadas, ha mejorado considerablemente.

“Ella ha mejorado en esta última postulación. Antes ella leía los papelitos en los debates electorales, en esta postulación ha estado más canchera. Ahora tiene sus brazos con mayor movilidad y menos tensión”.

Precisamente, sobre su presentación en el debate del último lunes, Cifuentes asegura que Keiko Fujimori mostró gestos ‘déspotas’ y también de ‘rabia’.

Keiko Fujimori análisis de gestos

“Cada vez que hablaba César Acuña, ella levantaba las cejas y sonreía de lado. Eso significó que se estaba burlando, lo hizo varias veces. Luego, cuando en algún momento la enfrentó George Forsyth, ella siempre cerraba las fosas nasales con rabia. Cuando le recordaron que había estado presa, exhala y sus gestos se iban hacia adentro y entra en rabia rápidamente”.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Cifuentes califica de ‘inseguro’ e ‘inestable’ al candidato Rafael López Aliaga, tras el último debate presidencial. Uno de los gestos reveladores para la especialista, fue cuando el candidato por Renovación Popular se tapó sus zonas íntimas con un folder mientras se enfrentaba a Daniel Salaverry.

Rafael López Aliaga análisis de gesto

“Leía todo el tiempo el papel, agachaba la cabeza. Estoy segura de que fue porque se moría de vergüenza de mirar a la señora Mónica Delta. Siempre se ha mostrado en un lenguaje corporal con gestos de agresividad en los que ha insultado a diversos personajes, con alta inseguridad con la figura femenina. Otro elemento que me llamó mucho la atención es que cuando tuvo que debatir con Salaverry se tapó los genitales con las manos y con el folder y ni siquiera pudo contestar ni refutar. Hay una contradicción completa en su personalidad, es inestable e inseguro”.

La analista también revisa una entrevista de Rafael López Aliaga en el programa Panorama. En dicha presentación, según Cifuentes, el empresario da muestras de ser una persona ansiosa con gestos de sus cejas. El video del programa:

Rafael López Aliaga gestos

“El señor López Aliaga es bastante ansioso. Esos gestos con las cejas significaron que ya quiere contestar y no deja hablar al entrevistado. En la entrevista que tenía con Rossana Cueva, ella hablaba y él la cortaba. Mira la pierna, cómo está sentado. Si bien los hombres cruzan las piernas, él está cruzando casi toda la pierna. Que es un bloque a una comunicación con las mujeres. Siempre se le ve incómodo con las figuras femeninas. Incluso entra en disturbios con la figura femenina, se siente cómodo con la figura masculina”

GEORGE FORSYTH

Aunque Cifuentes resalta la participación de George Forsyth en el último debate presidencial, apunta un recurso que normalmente utiliza el exalcalde de La Victoria, como es el de agarrar un lapicero o apoyarse sobre el atril para controlar su nerviosismo.

“Que coja un lapicero y tenga un elemento de apoyo, eso lo utilizan algunas personas para poder manejar las cámaras, para poder manejar el nerviosismo. En otras ocasiones se posa en un atril y eso no es malo, es un recurso en la oratoria, lo utiliza Keiko, lo utiliza el señor López Aliaga”.

George Forsyth análisis gestos

Por otro lado, la especialista critica la falta de talento del candidato por Victoria Nacional para la contienda, para confrontar, responder y esquivar los ataques.

“Hay un defecto de Forsyth en los debates, le cuesta mucho la contienda. Cuando fue atacado por Keiko y Verónika, cuando pudo contestar, se quedó callado. Es el que menos busca la pelea. Sin embargo, es el candidato al que se le ha notado algunos vacíos en el conocimiento. Demostró nerviosismo”.

YONHY LESCANO

Para analizar al candidato Yonhy Lescano, la comunicadora y también escritora revisa una entrevista que el candidato por Acción Popular concedió a la periodista Mávila Huertas. En dicha conversación, el excongresista demuestra gestos de ‘incomodidad’ y ‘vergüenza’ cuando es consultado por el supuesto acoso a una periodista.

“Cuando Mávila Huertas lo acorrala y le pregunta sobre el acoso, él primero cierra los ojos y los ojos se hunden hacia adentro y esto significa que le incomoda mucho. En el lenguaje corporal, es un tema que está asociado a la vergüenza, al miedo que te descubran algo, está asociado a ‘otra vez me estás tocando este punto’”.

Yonhy Lescano análisis de gestos

Otra de las características de Yonhy Lescano es que constantemente se humedece los labios. Cifuentes señala que este es mas bien un tic nervioso.

“Ese es un tic nervioso. Pero lo tienen algunas personas por un tema de dejo de la ciudad de donde son, tiene ese problema en la verbalización, pero como un dejo”.

CÉSAR ACUÑA

Para la especialista en comunicación no verbal, uno de los rasgos más característicos del candidato César Acuña es que siempre se frota los dedos, un acto que puede significar una manera de decirse a sí mismo ‘cálmate, cálmate’. Para esta conclusión, analiza una entrevista que el magnate peruano brindó al periodista Jaime Bayly.

César Acuña análisis de gestos

“El gesto que usa Acuña, el de frotarse los dedos es un gesto acicalador, un gesto que usa el cerebro para poder calmarse cuando tiene miedo a declarar algo y es una forma que le dice el cerebro ‘cálmate, cálmate’ porque siente vergüenza de lo que va a declarar, porque Bayly le está haciendo la broma ‘por la plata como cancha’. Hablan de las casas que tiene, pero otro detalle interesante es que cuando Acuña se toca los dedos significa que no siente tranquilidad, ni orgullo de tener la casa. Este es un gesto que también tiene que ver con el temor. En el lenguaje no verbal nos dice que algo oculta”.

César Acuña, que se postula por tercera vez a la presidencia del Perú, según Rosa María Cifuentes, no ha mejorado “en nada” su lenguaje corporal.

“El señor es quien más se apoya en el atril para tener seguridad de lo que va a decir. Habla despacito, tiene frases hechas. Está tratando de hablar de una forma que no se equivoque tanto al vocalizar. Él va lento, siempre se coge de algún lugar. Su lenguaje corporal ha mejorado 1% con respecto a su postulación anterior”, apunta.

HERNANDO DE SOTO

La autora de ‘Miénteme si puedes’ señala que los gestos del economista y candidato por el partido Avanza País, Hernando de Soto, son propios de un catedrático. Sobre su participación en el último debate, dice que el arequipeño ve al resto como sus ‘alumnos’.

“Es el lenguaje académico que tiene cualquier profesor, tiene buena columna, tiene buen discurso, no se hace problemas, no tiene miedo a las cámaras. Realmente, pareciera que todo lo minimizara. Él ve a todo el mundo como alumno y su actitud es esa. A mucha gente le puede parecer ególatra, pero es su estrategia y sigue siendo un profesor donde va”.

VERÓNIKA MENDOZA

De Verónika Mendoza examinamos una entrevista que la candidata de Juntos por el Perú concedió al programa político Cuarto Poder. En dicho encuentro, la cusqueña se coge la nariz y el rostro, lo que para Cifuentes significa un acto de ‘hartazgo’.

“Son gestos acicaladores que utiliza el cerebro cuando está tratando de recordar. En esa entrevista ella parece que tuviera un guion memorizado y lo repite varias veces y está cansada. Ese gesto es de hartazgo, cansancio”, afirma.

Verónika Mendoza análisis de gestos

Sobre la participación de Verónika Mendoza en el último debate, Rosa María Cifuentes rescata el tono de voz de la candidata y la posición de sus brazos, que califica como ‘agresiva’.

“En el debate ella se torna más agresiva. Su tono de voz es elevado y en la medida que se va enojando mucho más. Hay muchos debates donde ella hace gestos con los brazos y se exalta. Ahora, ella pueda ser muy combativa. Ella puede ser muy tosca”, precisa la especialista, quien asegura que uno de los motivos por el que Verónika Mendoza utilizó lentes fue para evadir a los expertos en lenguaje no verbal, pero este le fue contraproducente por la cantidad de memes que ocasionó.

JULIO GUZMÁN

Rosa María Cifuentes precisa que uno de los gestos más resaltantes de Julio Guzmán es cerrar mucho los ojos, algo que denota que se siente ‘atrapado’ y ‘mortificado’. Según la entrevistada, el líder del partido Morado realiza estos actos sobre todo cuando le consultan sobre el caso del incendio.

“Julio Guzmán cierra mucho los ojos y hace gestos con las manos cuando se siente atrapado y mortificado. Vi una entrevista que le hizo Mávila Huertas cuando hablaban sobre su relación con Carolina Lizárraga y él temblaba y cerraba los labios, no estaba cómodo. Cuando él siente que lo están acorralando exhala, eso tiene que ver con ‘no me preguntes’. Vi lo de Bayly, le hablaba del incendio y él echa la columna para atrás”, expresa.

Julio Guzmán análisis de gestos

En otro momento, indica que Guzmán ha mejorado sus gestos corporales, como el tono de su voz y la sonrisa impostada.

“Ha bajado el tono de voz. Habla más despacito, más tiernito porque sabe que le pueden tocar temas álgidos”.

TE PUEDE INTERESAR

Yonhy Lescano: No tengo espíritu triunfalista, voy a esperar al último minuto del 11 de abril

Ciro Gálvez niega expresiones agresivas: “El quechua es un idioma muy sentimental, muy emotivo”

César Acuña Jr. es acusado por su exesposa de mantener una relación con Milett Figueroa