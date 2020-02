entes de la Policía Nacional detuvieron a Freddy Ascoita Solsoi tras ser acusado de secuestrar, agredir y atacar con un cuchillo a su pareja. La víctima, quien prefirió el anonimato, contó que el hombre la tuvo retenida durante más de diez horas en una vivienda situada en Comas, según informó América Noticias.

La mujer relató que la madrugada del último lunes fue convencida de acudir a la casa de su pareja y luego sufrió una descompensación. Ella sufrió una herida en una de las piernas luego de ser atacada con el arma blanca. También resultó con lesiones en el cuello.

“Él me llevó a su casa con mentiras. En el cuarto me pegó, me jaló de los cabellos. Me pateó y agarró el cuchillo de cocina y me plantó en la pierna. Luego agarró un bastón y comenzó a darme en las piernas. Me [retuvo] desde las dos de la mañana hasta las cuatro de la tarde”, dijo.

El coronel PNP Manuel Gálvez, jefe de la División Policial Norte 2, informó que la víctima logró salir de la casa y acudió a la comisaría Túpac Amaru para presentar la denuncia. Finalmente, los agentes de la sede policial lograron la detención del agresor.

En su testimonio, Freddy Ascoita afirmó que ambos estuvieron en estado de ebriedad y que las agresiones fueron mutuas. “Ella y yo nos hemos agredido. [¿y la herida en la pierna?] No hay nada. Todo es mentira”, señaló. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.