El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García, quien es el presidente de la Comisión de Constitución, reconoció que es “poco viable” que las elecciones generales se puedan realizar este 2023 debido a la falta de consenso entre las bancadas.

“ Es poco viable (que las elecciones sean en el 2023), sobre todo por los plazos mencionados por los organismos electorales. Por ejemplo, se tiene que pre publicar la lista de candidatos, y aún saliendo de las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) es poco probable”, señaló Guerra García en una entrevista con ‘El Comercio’.

En otra parte de la conversación, el legislador fujimorista volvió a cuestionar a los grupos políticos que no desean abandonar sus curules a pesar del pedido mayoritario de la población que es reflejado en las diversas encuestas de opinión.

“Los grupos (parlamentarios) que no desean el adelanto de elecciones se han dedicado a boicotear esta salida. ¿Aún es posible? Es posible, pero con muy pocas probabilidades como he señalado. Los grupos que no quieren el adelanto de elecciones ha entorpecido este tema y su último recurso ha sido la reconsideración de Renovación Popular”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Constitución cree que es complicado llegar a un consenso, pues el Congreso se encuentra entre dos posiciones “radicales” de izquierda y de derecha.

“Desde ese punto de vista, tenemos a los radicales de izquierda que creen que estamos en una realidad preconstituyente y, por tanto, piensan que se debe agudizar las contradicciones e insistir con la asamblea constituyente. Y esto lo juntan con acciones para deslegitimar al gobierno de Dina Boluarte. Ellos no quieren perder esta coyuntura”, afirmó Guerra García.

“Luego tienes a otro sector que lo que dice es que hay que alejarse lo más posible de estas revueltas, que es la derecha radical de Renovación Popular. Pero, en mi opinión, ellos incurren en una contradicción, critican la poca capacidad de Boluarte, pero se quieren quedar hasta el 2026. ¿Quién lidera el país hasta entonces?”, agregó.

Congreso de la República niega adelanto de elecciones presidenciales para el 2023

NO RENUNCIA

El presidente de la Comisión de Constitución también refirió que no tiene ninguna responsabilidad en que las bancadas no se hayan puesto de acuerdo para que los comicios se hagan este 2023. “Yo no tengo la responsabilidad de que no haya consensos, ese no es un tema del trabajo de la Comisión de Constitución”, mencionó.

Cabe recordad que Guerra García propuso ante el Pleno unas “elecciones generales complementarias”, cuyo objetivo era facilitar a los actuales congresistas que puedan ir a la reelección a pesar de que está prohibido desde el 2018, lo que rechazado por la representación nacional.

El legislador fujimorista descartó también su renuncia al grupo de Constitución a pesar de que lo acusan de ser uno de los responsables del entrampamiento político de las elecciones.

“No, porque creo que estamos en sintonía con lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía, más bien, aprecia que hayamos buscado e intentado, con esfuerzo y energía, que el adelanto de elecciones sea en el 2023″, apuntó.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones del congresista Jorge Montoya sobre el buffet. (Video: Canal N)