Adolescente lleva 12 días desaparecida: su familia sospecha que presunto pedófilo la tiene secuestrada

La familia de A’aliyha Vargas Rivera, de 15 años, está desesperada. Cree que la adolescente fue secuestrada por un presunto pedófilo, un sujeto de 20 años identificado como Jorge Aspajo Reyes.



Según El Comercio, Jorge Aspajo es un aficionado a la práctica de lucha libre que se hacía llamar ‘Rey del Aire’. Es divorciado y tiene dos hijos. Y la mayor parte de sus contactos en Facebook son chicas en edad escolar.



Pero esta no es la primera vez que A’aliyha Vargas desaparece. Hace un año, la menor desapareció durante casi una semana. ¿Dónde se encontraba? Había permanecido bajo custodia y presión de Jorge Aspajo, quien la sedujo vía Facebook y le enviaba fotografías en las que aparecía desnudo.



Es por eso que su familia cree que Jorge Aspajo está involucrado en la nueva desaparición de la menor. Sin embargo, en la casa de Aspajo nadie da razón de su paradero.



A’aliyha había retomado sus clases escolares, estudiaba inglés y llevaba terapia en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, en San Martín de Porres.



Jorge Aspajo fue denunciado por la familia de A’aliyha y el Poder Judicial emitió una orden para que él no se volviera a acercarse a la menor.



Sin embargo, el pasado 2 de marzo, A’aliyha desapareció cuando salía de una terapia en compañía de su abuela Saturnina Velásquez Alzamora.



Pese a que la menor no contaba con un teléfono celular, sus familiares constataron a través de un récord de llamadas del celular de su abuelo que la adolescente había mantenido comunicación con Jorge Aspajo.



El día que desapareció, A’aliyha llevó consigo mudas de ropa y su computadora portátil.



El Ministerio del Interior habilitó en la página web teestamosbuscando.pe el nombre de A’aliyha Vargas Rivera para recibir información útil que ayude a dar con su paradero. Su familia teme por su vida.