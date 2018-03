¡El colmo! Adolescente bajo custodia policial desaparece dentro de Fiscalía y no activan alerta de búsqueda

¡El colmo! Akemi Flores Ticona, una adolescente de 15 años que estaba bajo custodia policial y sufría de un leve retardo mental, desapareció dentro de la Fiscalía de la sede de Lima Norte. Pese a que han pasado más de 48 horas, aún no se activa la alerta amber del Ministerio del Interior para buscar a menores desaparecidos.



El hecho ocurrió este último lunes, a la 1 de la tarde, y en un video de seguridad, se ve cómo la joven se pasea por los pasillos con total tranquilidad, sin que nadie le diga nada. Luego, es contactada por un hombre y juntos se escapan. “La señora Ariana Choque tenía la custodia de mi hija, pero no la estaba cuidando. ¿Qué estaba haciendo cuando se escapó?”, denunció indignada su mamá Elva Ticona.



Según Elva, la menor había huido de su casa tres veces y el último viernes la encontraron. Cuando acudió a la comisaría de Salamanca en Ate para cerrar la denuncia por su hija desaparecida, Akemi terminó bajo custodia policial y también se les escapó. “El fiscal me dijo que tenían que tomar cartas en el asunto y me la quitaron. Durmió tres días en un albergue Centro Preventivo de Salamanca y luego se la iban a llevar al Inabif”, aseguró.



Akemi Flores Ticona es una adolescente de 15 años y sufría de un leve retardo mental

La menor llevaba tratamiento psicológico en el hospital Cayetano Heredia y debía ser internada de inmediato en el hospital Hideyo Noguchi. Sus padres temen que la mejor haya sido captada por una mafia de trata de personas y aseguran que la Fiscalía no se tomó los recaudos necesarios, pese a que se informó que sufría de problemas mentales.



Horas después de su desaparición, la adolescente se comunicó con una amiga por Facebook y le dijo viajaría con un amigo a Cajamarca. “Escapé de la policía. Este año no pienso estudiar y en abril viajaré a Cajamarca. Él me va a ayudar en todo”, se lee en la conversación. “La policía ni siquiera ha pegado afiches de su desaparición. La van llevar por otros lugares y no la voy a ver nunca más”, aseguró su mamá.



Ayer, inspectoría de la Policía inició investigaciones administrativas contra la suboficial Ariana Choque quien tuvo a su cargo la custodia de la menor. Sin embargo, la Fiscalía hasta ahora no quiere pronunciarse sobre el caso. Cuando escapó, Akemi vestía un jean azul y un polo del mismo color. Si alguien tiene información sobre su paradero, puede llamar al 996-883-248.