Adolescente estadounidense denunció que fue víctima de abuso sexual por estudiante de conocido colegio | VIDEO

Una adolescente estadounidense de 16 años, que llegó a nuestro país como parte de un intercambio cultural en el exclusivo colegio Markham, denunció que fue víctima de violación por un estudiante de esta institución educativa en una fiesta de alumnos en Miraflores.



La víctima, cuyo nombre se guarda en reserva, relató que el menor de iniciales B.P.D. (17) le dio de beber un somnífero introducido dentro de su bebida para que no pueda defenderse del abuso.



El ataque ocurrió el pasado 13 de agosto en una fiesta realizada en una vivienda del distrito de Miraflores, cuando los menores celebraban la partida de la norteamericana y otros alumnos de intercambio.



La mamá de la víctima contó que su hija se encontraba muy ilusionada con llegar a Perú para mejorar su español, pero con lo ocurrido, 'le malograron su futuro'.



Al respecto, el colegio Markham emitió un comunicado indicando que apoyaran en todas las investigaciones, pero que el ataque fue un hecho aislado que no ocurrió dentro sus instalaciones.



Reporteros de Latina acudieron a la vivienda del presunto violador, pero en el lugar les dijeron que ya no vivía ahí.



La investigación del ataque se encuentran a cargo de policías de la comisaría de Miraflores.