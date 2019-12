¡FUERTE DENUNCIA! Katty Cachay, la abogada de Macarena Velez, reveló que, Adolfo Bazán Gutiérrez fue denunciado por presuntamente violar a un niño de dos años. La victima habría sido hijo de una de sus exparejas.

“Una pareja de este señor indicó que él (Adolfo Bazán) habría violado a su hijo cuando tenía dos años. La víctima está con protección de testigos”, contó Cachay en América Noticias.

Detalló que el niño actualmente tiene cinco años y que su madre recién decidió presentar la denuncia, porque Adolfo Bazán la habría estado amenazando. Tras la presunta violación, el menor habría quedado con graves secuelas.

“El caso del menor está en la Fiscalía de Surquillo. El niño actualmente tiene cinco años, no puede caminar y no puede hablar. Él es hijo de una de las ex parejas del sujeto. En este caso, la madre recién hizo la denuncia, porque muchas mujeres que le han querido denunciar le han tenido miedo. La expareja se contuvo porque seguramente él la tenía coaccionada con videos sexuales”, agregó.

La abogada enfatizó que el caso de presunta violación a una joven en la terraza del edificio en donde vivía Adolfo Bazán también está en la Fiscalía de Surquillo, al igual que el caso del niño.

Asimismo, indicó que que en el caso de la terraza estaría involucrada Valeria Flores Rojas, ex pareja de Bazán. En un video difundido en páginas pornográficas, que fue descubierto por la Policía, aparecen ella, el abogado y otros sujetos aparentemente abusando sexualmente de una joven.

De otro lado, Yorry Warthon, otro de los abogados de Macarena Vélez, comentó que hay una serie de presuntas víctimas de Adolfo Bazán cuyos casos no están tan desarrollados procesalmente como el de su patrocinada y que son igual de importantes para las investigaciones.

Dijo que ahora les corresponde a las autoridades traer a Bazán a Lima, para que cumpla con la prisión preventiva.

Esta mañana, Adolfo Bazán Gutiérrez fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el terminal Manuel A. Odria de la ciudad de Tacna, en cumplimiento de una orden de captura en su contra por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y actos libidinosos sin consentimiento, según el Ministerio del Interior (Mininter).

El abogado se encontraba prófugo desde setiembre pasado, cuando el Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra.

-Las denuncias-

El 18 de agosto, Macarena Vélez, también exparticipante del reality Esto es Guerra, publicó en su cuenta de Instagram un video para pedir a su más de un millón de seguidores que la ayuden a ubicar al hombre que la tocó indebidamente en una discoteca de Lince. Se trataba del abogado Adolfo Bazán Gutiérrez.

Luego de su denuncia, aparecieron más de cinco mujeres que lo señalaban por tocamientos indebidos y hasta por violación sexual, como el caso de Joshelin Trauco, quien denunció en julio del 2018 haber sido víctima de abuso por parte de Bazán dentro del estacionamiento de un edificio de Surquillo.