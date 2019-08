Poder Judicial se pronuncia y da 'inesperada' respuesta a caso del abogado Adolfo Bazán, acusado por Macarena Vélez

A través de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial se pronunció por el caso del abogado Adolfo Bazán, acusado de tocamientos indebidos y de violación por varias mujeres, entre ellas, la exguerrera Macarena Vélez. El letrado intenta salir del país con destino a Ecuador, pese a las denuncias.

En el mensaje, el Poder Judicial precisó que no 'pueden actuar de oficio' al momento de solicitar el impedimento de salida del país y que deberá hacerse un pedido a través de la Fiscalía.

"Buenos días, señores de la Defensoría. El Poder Judicial no actúa de oficio para solicitar una medida restrictiva contra cualquier investigado. Tiene que haber un #pedido expreso de la Fiscalía, titular de la acción penal", se lee en el mensaje del Poder Judicial.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones Perú envió un comunicado para explicar la situación actual del abogado Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez, quien intenta salir del país con destino a Ecuador, pese a que existen varias denuncias por violación y tocamientos indebidos en su contra, entre ellas, la que realizó la modelo Macarena Vélez.

En el comunicado, Migraciones precisa que Bazán Gutiérrez no registra impedimento de salida del país por lo que su 'fuga' sería inminente si es que no existe un pronunciamiento oficial por parte del Poder Judicial o la Fiscalía.

"Migraciones cumple con alertar a las autoridades respectivas que el mencionado ciudadano no podrá ser impedido de salir del país, al no haber una orden judicial sobre el particular", se lee en el comunicado.