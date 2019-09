Valeria Flores, expareja de Adolfo Bazán, se defiende: "Yo no soy una reclutadora de mujeres"

No quiere que la involucren. Valeria Flores, la joven expareja de Adolfo Bazán, brindó unas declaraciones exclusivas al programa 'Yo Carlos' de Exitosa Noticias para hablar sobre uno de los videos en donde aparece con otra jovencita en ropa interior bailando en la terraza del edificio del abogado.

Según contó, en esa ocasión ninguno de los invitados a la reunión se sacó la ropa interior o mantuvo relaciones sexuales. Además, manifestó que esos videos eran privados y no entiende por qué se hicieron públicos.

"En ningún momento nadie se sacó la ropa interior, ni tuvo relaciones sexuales en la terraza. Esos videos son de abril. No sabía que esto saldría porque fue algo muy privado", explicó.

Además, negó tajantemente que alguien haya obligado a otra persona a hacer algo que no quería. Reconoció que la jovencita de ropa interior negra es su conocida y que todo el tiempo estuvieron jugando con tirarse a la piscina.

Conversación entre una de las presuntas víctimas y Valeria Flores (Fuente: Día D) Conversación entre una de las presuntas víctimas y Valeria Flores (Fuente: Día D)

"Me tiró a la piscina y se va a un costado porque yo también estaba bajo los efectos del alcohol. Ella no se va, ella se va al día siguiente a las 7 de la noche. Nadie la forzó a quedarse o la obligó a irse con nosotros", manifestó.

Valeria Flores dijo que no daría más detalles pues sabía que la otra jovencita estaba siendo invitada en medios de prensa para brindar su declaración sobre esa fiesta. Por eso, quería esperar a escucharla.

"Sí sé quién es pero no voy a decir nada al respecto porque quiero ver qué es lo que ella va a decir porque ya le dijeron para salir en TV. Todo está demasiado turbio ahorita así que no quiero decir nada", explicó.

Finalmente, aclaró que ella no es una reclutadora de mujeres para Adolfo Bazán y que cada vez que iban a la discoteca, las chicas que estaban en el box eran amigas de él, mientras que ella, según su versión, siempre se quedaba sola.

"Yo no soy reclutadora ni nada y yo no mantengo ninguna relación con Adolfo hace bastante tiempo. Las chicas que siempre han estado en el box donde a veces yo estaba cuando Adolfo me llevaba a las fiestas, no las conocía. Yo paraba sola en un rincón. Es que él no las llevaba, no las contactaba. Yo a las únicas personas que he invitado eran mis amigas", finalizó.