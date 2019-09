El crudo testimonio de una nueva víctima de Adolfo Bazán: "Cuando reaccioné, sentía dolor... él estaba violándome"

Una nueva víctima aparece. Una mujer -que prefiere mantener el anonimato- relató momentos de terror que vivió cuando tenía 15 años. Según su declaración a ATV Noticias, el abogado Adolfo Bazán la violó y la golpeó a ella y a dos amigas más.

El hecho ocurrió en el 2011 cuando ella junto a dos amigas viajaron a una playa al sur de Lima para celebrar sus 16 años junto a amigas. Cuando estaban en un restaurante, ella salió un momento y al volver no vio a sus acompañantes.

"Yo salí del restaurante a buscar a mis amigas y las encontré con ellos. Cogí un palo para alejarlos y nos empezamos a pegar. Me dieron en la cabeza y es ahí donde caí, pero volví a reaccionar. Me defendí. Aún deben tener cicatrices y arañazos míos. A mí siempre me dijeron que cuando te caes, te vuelves a levantar. Así lo hice una y otra vez", narró.

Su testimonio se volvió cada vez más duro. La mujer lloró desconsolada al contar cómo es que los amigos de Adolfo Bazán le gritaban que la matara tras violarla. En total, habrían sido 5 hombres.

"Cuando yo reaccioné, era porque sentía dolor. Él estaba violándome. Intenté safarme y por un momento lo logré. De ahí uno de ellos dijo ‘¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ya Mátala!’. Empecé a darle patadas. Con Bazán, eran cinco", declaró.

Finalmente, la denunciante contó que fue el dueño del establecimiento quien las auxilió y las llevó a un médico cercano. Pese a que decidió hablar y contar lo que pasó, le fue mal.

"Ellos se fueron y el dueño del restaurante fue el que nos recogió y nos llevó al médico. Yo decidí hablar y me fue fatal. Estaba yo tirada, sangrando, con huesos rotos y no, yo me lo había buscado. Llevo 8 años duchándome media hora y rascándome con una esponja porque me siento sucia, aunque hayan pasado tantos años. Era el orgullo de mi familia y de repente de ser la niña de oro pasé a ser la peste humana", sentenció.