Una verdadera ‘bomba’ acaba de remecer al presidente Pedro Castillo con epicentro en Palacio de Gobierno. Se viene una nueva etapa de convulsión en el país. Por tal motivo, Trome conversó con la congresista Adriana Tudela, de Avanza País. La abogada va ‘directo a la vena’.

Congresista Tudela, ahora que Karelim López se ha acogido a la colaboración eficaz y habría revelado la participación del presidente Pedro Castillo en una mafia para direccionar obras en el Ministerio de Transportes, ¿se reafirma en pedir la vacancia?

Considero que lo que hemos estado viendo y las revelaciones de los actos de corrupción que se han llevado a cabo en la casa de Sarratea son simplemente distintas manifestaciones y verificaciones de una incapacidad moral que desde mi punto de vista fue evidente desde un primer momento. Estas declaraciones de Karelim López simplemente están confirmando lo que ya era, digamos, más que sospechas, bastantes evidencias que involucraban a Pedro Castillo directamente en casos de corrupción y, por lo tanto, creo que la vacancia es procedente.

¿Cuál cree que es el camino que se debe seguir dada la gravedad de las denuncias?

Bueno, creo que la investigación a nivel de la Fiscalía tiene que seguir su curso, creo que la fiscal de la Nación tiene que también manifestar tal vez mayor intención o interés en investigar directamente al presidente de la República y desde el Congreso se tiene que fiscalizar desde la Comision de Fiscalizacion. Nuevamente yo considero que esto simplemente nos da más evidencias y más pruebas.

Usted es de las que insiste en que el presidente debe ser salir, ¿por qué?

Porque creo que desde el primer momento en que Pedro Castillo nombra a un gabinete con miembros de vínculos preocupantemente cercanos al Movadef, que no es otra cosa que Sendero Luminoso, ya había una incapacidad moral evidente y se ha ido manifestando de distintas maneras a lo largo de estos siete meses de gobierno.

¿Por ejemplo?

Lo hemos visto en distintas circunstancias, caso Sarratea, los ministros con serios cuestionamientos y esto es algo sistemático... No veo que haya realmente intención por parte del gobierno de cambiar de rumbo.

Sus detractores la acusan de ‘golpista’, ¿qué tiene que decir?

La vacancia es una figura constitucional, está contemplada en la Constitución, es democrática y está contemplada justamente para casos como estos, en los cuales el presidente incurre en conductas tan graves que ponen en tela de juicio su criterio ético y moral, y por lo tanto su sostenibilidad en el cargo de la Presidencia de la República.

Según las encuestas, la población está dividida. ¿Cree que hay consenso en la calle para que Castillo deje la Presidencia de la República?

Yo creo que los niveles de desaprobación que tiene Pedro Castillo, y eso lo vemos en las últimas encuestas, son considerables y yo considero que sí es evidente que es insostenible que Pedro Castillo se mantenga en la presidencia.

¿Por qué?

Porque que tengamos un gobierno tan ineficiente, tan poco transparente, tan autoritario, porque realmente muestran día a día su vena autoritaria, tiene un impacto en la vida de los peruanos y muchas veces se entiende esto como una pelea meramente entre el Congreso y el Ejecutivo, pero estamos acá peleando por el futuro del país.

¿Con qué finalidad el gobierno nombra a personajes tan cuestionados en ministerios y organismos públicos?

Para mí, está bastante claro que para este gobierno el Estado es una agencia de empleos y están pagando favores políticos.

¿Qué papel cree que juega (Vladimir) Cerrón en Palacio?

Evidentemente Cerrón es el fundador de Perú Libre, es quien redactó el plan de gobierno de Perú Libre. Inicialmente iba a postular en la plancha presidencial y, digamos, las composiciones de los ya cuatro gabinetes que hemos tenido, todos tienen una cuota cerronista dentro, entonces me queda clarísimo que tiene gran influencia dentro de Palacio.

Los de Perú Libre dicen que los ‘golpistas’ no han superado la derrota electoral y por eso desde el primer día buscan sacar a Castillo. ¿Qué opina?

Me preocupa mucho ese discurso porque muestra la concepción que tienen ellos sobre la democracia, que es una concepción en la cual basta ganar las elecciones para que un presidente pueda hacer lo que se le da la gana sin tener que rendir cuentas y eso es gravísimo.

¿Políticamente cómo se define, liberal, de centro, de derecha?

Yo prefiero hablar de derecha porque creo que tengo algunas posturas que podrían ser consideradas más liberales, otras que podrían ser consideradas más conservadoras, pero definitivamente me encuentro a la derecha del espectro político.

¿Conoce a Keiko? ¿Es cercana al fujimorismo?

Bueno, sí he conocido a Keiko, digamos, hace muchos años, pero no tengo una relación cercana con ella.

¿Qué pasaría con el Perú si dejáramos gobernar a Castillo los cinco años?

Tenemos un país que está absolutamente paralizado y eso tiene un impacto directo en la vida de los peruanos, no sabemos cómo van a regresar los niños al colegio, no hay empleo, no hay salud y no se está haciendo nada al respecto. Entonces yo creo que no podemos mantenernos en esta situación durante cinco años.





Por todas las denuncias que se han revelado, la de la casa de Sarratea, la lobista Karelim, ¿considera que el presidente está vinculado a actos de corrupción?

Me parece que es evidente por lo que hemos visto, que lo sucedido en la casa de Sarratea es un caso escandaloso de corrupción y es bastante sospechoso que el presidente tenga reuniones clandestinas con personas que al día siguiente mágicamente ganan concesiones con el Estado.

El mismo Castillo dice que no le perdonan su origen humilde y provinciano, y no lo dejan gobernar. ¿Qué le respondería?

Esto no se trata de cuál es el origen de las personas que entran en política, ese es un discurso que nos está haciendo mucho daño. Acá lo que necesitamos es a gente capaz que pueda ejercer el liderazgo para salir de la crisis que estamos enfrentando. Pretender decir que porque alguien viene de un sector rural o de un sector humilde entonces uno no puede tener esa capacidad me parece francamente indignante.

Aníbal Torres ha dicho que está seguro de que el gabinete va a recibir el voto de confianza en el Congreso, ¿es así?

La verdad, viendo lo que ha sucedido en las ocasiones anteriores se le otorgó el voto de confianza a todos los gabinetes, pero creo que ese es un error y eso también es parte de una autocrítica que tenemos que hacer como Parlamento. Considero que tenemos que ser un contrapeso real al Ejecutivo y tenemos que ejercer nuestra función fiscalizadora de manera mucho más drástica y clara.

¿Por qué el Congreso no fiscaliza todas estas repartijas de puestos a militantes de Perú Libre en casi todos los ministerios?

Esa es otra autocrítica que deberíamos hacer. Yo creo que la Comisión de Fiscalización en este momento no está ejerciendo el rol que debería cumplir a cabalidad y es algo que definitivamente deberíamos investigar.

Avelino Guillén ha declarado al diario El País que el presidente no lee diarios, no ve televisión, no se informa, vive alejado de la realidad. ¿Qué piensa?

Me gustaría que lo hubiera dicho antes, ¿no?

El país está sin rumbo, ¿cuál es la salida?

No veo que este gobierno tenga intención de enmendar errores, de cambiar de rumbo. Han emprendido un ataque bastante agresivo contra la institución del Parlamento y creo que nuestra democracia y nuestro estado de derecho están en peligro y la única salida es la vacancia.

¿Qué mensaje le daría al pueblo peruano en este momento?

Que tenemos que salir de la crisis en que estamos enfrentando, es una crisis no solo económica, no solo sanitaria, sino también institucional y creo que tenemos mucho por hacer. Creo que la eventual o posible salida de Pedro Castillo, la eventual salida de Dina Boluarte no va a resolver nuestros problemas, pero tenemos la posibilidad como país de levantarnos y de ser mejores.

Gracias congresista Tudela...

Gracias a ti.

