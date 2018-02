Ni una Menos: Abogado de Adriano Pozo indigna con estas declaraciones sobre el agresor [VIDEO]

La sentencia que absuelve a Adriano Pozo de los delitos de intento de feminicidio y violación indigna a gran sector de la población peruana excepto al abogado del agresor, quien considera que es una resolución justa. Así lo expresa Juan Carlos Portugal en un video publicado en el Facebook de Mano Alzada.



El abogado de Adriano Pozo, Juan Carlos Portugal, considera que la sentencia es justa. "Se ha leído la sentencia más no los argumentos, es absolutamente inocente", dice el letrado sobre su cliente.



Juan Carlos Portugal indicó que la Fiscalía tuvo 39 horas de audiencia y 31 testigos para demostrar la culpabilidad de Adriano Pozo, pero que no pudo conseguirlo. "No logró probar ni la tentativa de violación sexual ni de feminicidio", expresó el abogado.



El abogado también considera que no es coincidencia que sea la segunda vez que el Poder Judicial absuelve a Adriano Pozo. "Para un sector quizás esta sentencia no sea favorable, pero el lenguaje del juicio es el lenguaje de las pruebas", expresó el letrado.



El abogado insistió en la inocencia de Adriano Pozo. "Ya son dos juicios donde se logra la absolución del agresor. Entendemos que es una decisión bastante valiente y bastante justa", explicó el letrado Juan Carlos Portugal.

Abogado de Adriano Pozo lo defiende

