Familiares y allegados de Adriano Pozo realizan vigilia y arremeten contra Arlette Contreras

¡Se movilizaron! Familiares y allegados a Adriano Pozo Arias , quien recientemente fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de intento de feminicidio en contra de su expareja Arlette Contreras , realizaron una vigilia exigiendo una sentencia justa para el joven que al momento tiene paradero desconocido.



Amigos del agresor marcharon por el centro histórico de la ciudad de Ayacucho portando velas encendidas y se posicionaron en el frontis de la Corte Superior de Justicia, en la Plaza Mayor.

"Arlette, no nos representas", "No a las cortinas de humo con Adriano", "Linchamiento mediático", fueron algunas de las frases que se pudieron leer en las pancartas que portaban en la vigilia.

"No porque soy mujer y vaya llorando, dando lástima, me van a creer. Hay mujeres que sí, verdaderamente son maltratadas, violentadas, ellas sí merecen nuestra atención, pero de verdad que hay cosas que me decepcionan del feminismo moderno", dice una mujer que tomó la palabra durante la vigilia.

Cabe indicar que hace unos días, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a 11 años de prisión a Adriano Pozo por el delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, quedó absuelto del cargo de tentativa de violación.

Al momento, el agresor de Arlette Contreras se encuentra prófugo de la justicia y ya pesa sobre él una orden de captura.