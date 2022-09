Antes con S/100 soles se solía comprar el mercado de una semana; ahora con ese mismo dinero, se adquiere alimentos para dos o tres días. El costo de los productos básicos continúa aumentando y eso ha llevado que los peruanos opten por endeudarse a causa del alza de precios de los alimentos. Al respecto, Jorge Luis Ojeda, docente de Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) , alertó que la población debe “guardar pan para mayo” ya que la economía nacional está próxima a entrar en recesión y eso incrementará aún más los precios de la canasta familiar.

“En nuestro presupuesto de gastos, corresponden el colegio, alimento, alquiler o crédito hipotecario, pero el tema es que estos gastos están amarrados a los egresos. El problema es que los peruanos están endeudándose esperando que en el futuro, la situación se revierta y haya mayores ingresos. No podemos estar pagando en cuotas por consumos de alimentos, estamos hipotecando el futuro porque no se sabemos si los ingresos mejorarán en este momento delicado económicamente”, explicó.

El profesional advirtió que los alimentos, golosinas, artefactos eléctricos y electrónicos, textiles y todo elemento que sea importado ha incrementado sus precios, y el problema del alza de los costos pasa básicamente por la política económica del Gobierno de Pedro Castillo.

“Se esta generando un desaceleramiento en la economía debido al problema político que tenemos en este momento, los inversionistas están postergando sus inversiones y cuando los proyectos se suspenden; eso afecta el trabajo. No hay una política económica definida, tenemos problemas en la política a nivel de corrupción e imagen; no sabemos a donde apunta este gobierno ya que no tenemos un liderazgo firme, y eso se transmite en desconfianza para los inversionistas”, indicó.

San Juan de Lurigancho contará con su primer centro comercial Mall Aventura este 2023

Mall Aventura construye el primer centro comercial de San Juan de Lurigancho. (Entrevista: Isabel Medina / Trome).

Un buen año proyecta el sector de centros comerciales, que no solo está con todas sus operaciones habituales sino retomando grandes proyectos. Es el caso de la cadena Mall Aventura, que se alista a abrir dos nuevos centros comerciales en este 2023, en Iquitos y en San Juan de Lurigancho.

“Estamos retomando planes que la pandemia paralizó. Hace dos meses se colocó la primera piedra de lo que será Mall Aventura Iquitos, que ya tiene 50% de su construcción. Y ahora en San Juan de Lurigancho, que tenía un 25% de avance, se retoma la construcción. Es un proyecto muy esperado por el distrito, los operadores y las marcas que nos acompañarán”, dijo a Trome el gerente de marketing y experiencia de Mall Aventura, Doménico Poggi.

Poggi resaltó que San Juan de Lurigancho es un distrito muy potente, el más grande del Perú, pero no tenía un centro comercial . “Mall Aventura es pionero acá. Trabajamos varios años en este proyecto, desde buscar terreno y poder hace uso, el diseño, estudios con arquitectos nacionales y extranjeros, paisajitas, para que la propuesta sea exitosa, de clase mundial”, sostuvo.

Asimismo, Javier Postigo, director ejecutivo de Mall Aventura, expresó: “Estamos seguros de que marcaremos un hito en este distrito y compartimos, junto con sus vecinos, la expectativa por la apertura de su primer mall, un espacio donde podrán disfrutar de nuevas experiencias y momentos en familia”.

EMPLEOS Y MÁS DE 1.5 MILLONES DE VISITANTES

Doménico Poggi también nos indicó que con Mall Aventura San Juan de Lurigancho estiman generar 5 mil empleos directos (entre fase construcción y operación) y 10 mil puestos indirectos. Además, proyectan recibir un millón 700 mil visitantes al mes en su primer año de operaciones.

TENDRÁ ‘DE TODO’

El primer mall de San Juan de Lurigancho se está construyendo sobre un terreno de más de 62 mil metros cuadros, ubicado en la avenida Lurigancho, a menos de 200 metros de la avenida Próceres de la Independencia y cerca de la estación Pirámide del Sol del Metro de Lima. Tendrá cuatro niveles comerciales, estructura muy moderna y buena accesibilidad, con facilidad también para los peatones. “Proyectamos construir un puente que conecte la estación Pirámide del Sol del Metro de Lima con el centro comercial ”, añadió Poggi a Trome.

Consideró que con el desarrollo de la vía Pasamayito que unirá Comas con San Juan de Lurigancho también se facilitará el acceso de público desde Lima Norte. Poggi remarcó que la propuesta del nuevo mall tiene dos grandes ejes: ‘todo en un solo lugar’ y ser referentes de entretenimiento . “Estarán, por ejemplo, Ripley, Oechsle, Plaza Vea, Promart, Cineplanet, ... y más de 100 tiendas especializadas en moda, vestuario, calzado, deportes, tecnología, también habrá zona de servicios, barrio financiero, patio de comidas y restaurantes, bares, zona entretenimiento Oasis, juegos, centro automotor Aventura Motors, estacionamientos, áreas verdes y terrazas”, indicó.

