Un grupo de pasajeros denunciaron hoy, lunes 11 de abril, que se han visto perjudicados al tratar de abordar sus vuelos programados al extranjero, debido a la caída del sistema de Migraciones en la oficina situada en el aeropuerto Jorge Chávez, que ha provocado que no puedan tramitar su pasaporte, y por ende pierdan sus viajes. Este problema fue reportado desde la noche del domingo.

De acuerdo a Canal N, las personas que tenían que viajar este lunes no han podido hacerlo. Lo que alega el personal de Migraciones es que no hay sistema. Al respecto, Gregorio Tello, quien debe viajar a Houston (Estados Unidos), dio detalles sobre la situación que se vive en el aeropuerto.

“Han estado llamando por grupos muy escasos de 4 a 5 personas para tomar huellas cada 15 a 20 minutos, pero la cola no avanza. Hay más de 150 personas esperando que les tomen huellas desde ayer, a las 11 de la noche. Es más, las personas a las que ya les tomaron huellas supuestamente tenían que haber emitido el pasaporte, pero hasta ahora no les emiten el pasaporte, al no tenerlo en físico no puede hacer check in, ni abordar y están perdiendo vuelos”, comentó.

[11/04/22 08:18 a.m.] Aeropuerto Jorge Chávez: Pasajeros protestan por reprogramación de vuelos



Consultado sobre a qué hora les entregarán su pasaporte, respondió que “no sé sabe”. “Han ofrecido que supuestamente van a restablecer el sistema, pero son las 8:15 a.m. y siguen sin imprimir pasaportes. No están tomando la huella ni la fotografía y nadie. No hay comunicación entre Migraciones y las aerolíneas pues no les han dado ninguna solución a las personas que han perdido su vuelo”.

“Los han empadronado supuestamente para que Migraciones hable con las aerolíneas, pero las aerolíneas dicen que deben pagar la penalidad. No hay ninguna comunicación oficial de Migraciones con las aerolíneas que yo sepa hasta el momento y con LAP menos, es el operador”, añadió.

Reprogramar vuelo y falta de citas

En otro momento, Gregorio Tello señaló que, si no le entregan su pasaporte antes de la hora que sale su vuelo, tendrá que pagar casi 800 dólares para reprogramarlo. “Porque mi vuelo es a Houston, pero de ahí tengo conexión con otras líneas a mi destino final, entonces pierdo la conexión, pierdo todo”.

Indicó que una solución que podría presentar Migraciones es sacar un sello especial para hacer valer los pasaportes vencidos un año más. “Debe haber una forma legal supongo, jurídica, los expertos de migraciones, los abogados deben saber, sacando en esta coyuntura si hay un proceso muy lento que renueven el documento existente. Yo tengo un pasaporte electrónico, que le pongan un sello y lo hagan valer por un año más”

Por otro lado, manifestó que él decidió sacar su pasaporte 24 horas antes de viajar debido a que no hay citas para tramitar este documento en Migraciones. “Mi pasaporte se venció en febrero, yo desde enero estoy tratando de sacar una cita. Si entras al sistema de citas, la cita más cercana en Lima es en octubre, no hay forma. Lo único que queda es confiar que en 24 horas te entreguen el pasaporte”.

Todavía no pueden imprimir pasaportes

En un video difundido por Canal N, se oye decir a un supervisor de Migraciones que aún se está trabajando la incidencia con el sistema para imprimir pasaportes.

“Actualmente se viene trabajando esa incidencia con los especialistas del área de sistemas, pero eso pasa por la central. Nosotros, los servidores que estamos aquí, solo son personas que hacen enrolamiento como cualquier servidor. No tenemos la autoridad ni la coordinación para poder ver más allá de lo que es atención para registro. Eso ha sido elevado a un nivel mayor a la central. Las personas que tengan vuelos próximos y las que hayan reprogramado y están a la espera del pasaporte, nosotros estamos validando con la central para cuando nos digan que está levantado la incidencia empecemos con la impresión”, explicó.

[11/04/22 09:07 a.m.] Aeropuerto Jorge Chávez: Migraciones indica que no hay solución por el momento.



