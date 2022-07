Personas afectadas por el incendio en un depósito clandestino de pirotécnicos en Ate Vitarte informaron que el dueño del almacén identificado como Antonio Orosco realizaba detonaciones todos los días en el lugar, pese a que exponía a los vecinos y a sus propios familiares que trabajaban en ese inmueble con los artefactos pirotécnicos.

En declaraciones al noticiero América Noticias, ambos damnificados lamentaron que en el siniestro hayan perdido la vida cinco personas, familiares del dueño del almacén. Entre las víctimas figuran la esposa y el hijo de Orosco que era menor de edad.

Una de las personas que han perdido todo debido al incendio contó que el propietario del depósito clandestino de pirotécnicos tenía dos inmuebles donde se trabajaba con el producto explosivo. “Soy una de las afectadas. El señor ocupaba dos lotes, mi vivienda era el tercer lote que colindaba con los del señor. En estos dos lotes trabajaban y almacenaban [pirotécnicos]”, dijo.

“Los que han fallecido me da mucha lástima y pena. Yo he perdido material, pero no la vida a diferencia de él que perdió a sus familiares que es lo que se aprecia más, pero por irresponsable porque no es la primera vez que pasa. Años tras años viene trabajando así . Ha tenido familiares con los que trabajaba. Ha perdido a su hijo y a su esposa. Las otras personas fallecidas también son sus familiares” , añadió la vecina afectada por el siniestro que arrasó también con toda su vivienda.

Cinco muertos tras incendio en depósito de pirotécnicos de Ate

Al ser consultada de por qué no denunciaron a la Municipalidad de Ate de este almacenamiento clandestino de pirotécnicos, la damnificada dijo: “El señor tenía un acuerdo con la señora, la dueña del terreno. Le había pagado para un año, pero antes de eso mi esposo habló para que no almacene pirotécnicos y ella hizo caso omiso y alquiló igual el terreno. Nos dijeron que no podía devolver el dinero porque ya lo había invertido”.

“ No hablamos con la municipalidad. Mi esposo le dijo al señor [Antonio Orosco] que si el año próximo seguía lo iba a denunciar porque están exponiendo la vida de mi familia. El señor está escondido ”, remarcó.

Dueño de almacén tendría otros predios donde guarda pirotécnicos

Otro afectado por el incendio denunció que el dueño del depósito clandestino de pirotécnicos tiene más propiedades en Ate Vitarte donde almacena este producto. Coincidió con la primera vecina afectada sobre que en ese lugar se realizaba detonaciones a diario.

“El señor tiene dos casas más donde almacena pirotécnicos. Él se venía manejando con la Policía, y toda la gente de acá lo sabe. Este señor tiene varios sitios, sucursales por todos lados. Este es un hombre que ha comprado a las autoridades y de alto vuelo. Este señor sabe este mecanismo”, acusó.

“Pedimos que den con este señor y pague las consecuencias que ha ocasionado a las otras familias. Me da pena que haya perdido a su familia ese señor, pero nunca ha previsto la seguridad. Simplemente ha expuesto a su familia . Los vecinos han sido afectados y al señor no le interesa. Yo he perdido maquinarias completas para producir calzado. Se llama Antonio Orosco y la dueña del predio quien le alquiló los lotes es Sheyla Gonzáles Mendoza, [ella] es una cómplice porque él trabajaba ahí porque le pagaba a ella. Ella es su comadre. Él tiene otras casas más. Todas las noches hacían prueba de pirotécnicos ” , relató.

Acciones para ayudar a afectados

La subprefecta de Ate Vitarte llegó esta mañana a la zona del siniestro. sostuvo que desde hace tres meses ocupa el citado cargo y no conocía que había un depósito clandestino de pirotécnicos en la zona. Explicó que se realizará la investigación respectiva.

“Lamentablemente desconozco si tienen permiso o no [el almacén] y saber por qué no se tomaron acciones antes del siniestro. Este 26 de julio habrá una reunión del Codisec y hablaremos de este tema. Desconozco que tenía otros locales clandestinos. La magnitud de este siniestro es grande. Es lamentable y tomaremos acciones con autoridades del distrito y canalizaremos la ayuda para los afectados”, mencionó.

Cerca de las siete de la mañana llegaron al lugar también agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público para proceder con el levantamiento de los cinco cadáveres, entre ellos el de un menor de edad.

