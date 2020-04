Coronavirus Perú | Últimas noticias | Después que el presidente Martín Vizcarra informara que el Gobierno aprobó un decreto de urgencia que permite un nuevo retiro de hasta 3.000 soles de los fondos previsionales a los afiliados de AFP, el congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, no tardó en pronunciarse.

“¡URGENTE! Se confirmó el DU del que ayer advertimos sobre retiro de hasta S/3000 de las AFP. No queda otro camino: promulgaremos el retiro del 25% por insistencia”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Tal como Daniel Urresti había anunciado a través de su cuenta en Twitter, el gobierno aprobó un decreto de urgencia en el que permite que los trabajadores adheridos en el sistema privado de pensiones podrán retirar hasta tres mil soles en los próximos tres meses (mayo, junio y julio) para poder apaciguar sus necesidades debido a la pandemia del coronavirus en el Perú.

Martín Vizcarra sostuvo que decidieron no aprobar la ley del retiro del 25% del fondo de la AFP debido que no se trata de enfrentar la crisis dándole tanto dinero al afiliado, pues hay que ser responsable y no solo pensar en el presente sino también en el futuro del peruano pensionista.

Agregó que el retiro podrá hacerse efectivo por la cantidad de mil soles por cada mes (mayo, junio, julio). Con esto serían cinco mil soles los que se otorgarían a al menos de más de seis millones de trabajadores.

HOY VENCIÓ EL PLAZO PARA PROMULGAR LEY DEL RETIRO DEL 25%

El presidente Martín Vizcarra no promulgó la autógrafa del Congreso de la República del proyecto de ley que dispone el retiro del 25% de los fondos de jubilación hasta por un monto de S/. 12.900 soles. El plazo legal venció este miércoles 29 de abril.

¿Qué pasará ahora?

Luego que el presidente Martín Vizcarra no promulgó la ley de las AFP, el Congreso de la República lo puede hacer por insistencia a través del pleno del Poder Legislativo, tras cumplirse el plazo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo se pronuncie al respecto.

¿Qué falta para retirar el 25% de los fondos de las AFP?

El Congreso de la República tiene aprobar por insistencia la ley, para que entre en vigencia desde su publicación en el Diario El Peruano. Para ello, el legislativo ha convocado a un pleno virtual esta semana y han confirmado su intención de insistir en su aprobación.

¿Cuándo puedo retirar el 25% de los fondos de la AFP?

Una vez promulgada la ley, y como señala la norma, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), deberá determinar el procedimiento operativo para que las AFP cumplan con la ley.

Las AFP adoptan el procedimiento de la SBS y establecen la forma como los aportantes podrán retirar el 25% de sus fondos de jubilación por un mínimo de S/. 4.300 soles y máximo de S/. 12.900 soles.

AFP y el retiro del 25%: ¿Qué falta y cuándo podría el dinero del fondo?

Resumen del proyecto de ley aprobado por el Congreso:

1. Retiro del 25% de los fondos hasta los S/. 12.900 soles (3 UIT).

2. Retiro del 100% de los fondos cuando no superen los S/4.300 soles (1 UIT).

3. Retiro del 25% del fondo en dos partes: La primera, 10 días de presentada la solicitud y la segunda, 30 días después del primer retiro.

4. Retiro del 100% del fondo cuando no supere los S/. 4.300 soles en una sola oportunidad.

5. El plazo para solicitar el retiro de los fondos de la AFP será de 60 días.

