Desde este lunes 18 de mayo miles de aportantes a las AFP iniciarán el envío de las solicitudes para el retiro del 25% de su fondo de pensiones y quizás la totalidad de este, por ello es muy importante que tengas en cuenta los lineamientos, requisitos y los pasos a seguir para que tu AFP pueda iniciar el proceso de devolución de acuerdo a las formas ya aprobadas anteriormente. Recordemos que antes de la aprobación del decreto de urgencia del Congreso de la República podías retirar hasta dos mil soles si te encontrabas sin laborar en los últimos tres meses y si ganas hasta 2,400 soles .

De acuerdo al comunicado de la Asociación de AFP, los afiliados que requieran y soliciten el retiro del 25% de sus fondos deberá iniciar el trámite este lunes 18 de mayo, el mismo que es gratuito y 100% virtual. Las oficinas de AFP no atenderán solicitudes presenciales, por lo que se recomienda no acudir a estas, ya que no será recibido.

CRONOGRAMA RETIRO AFP: PRIMER TRAMO

Para ingresar tu solicitud deberás hacerlo a través de www.consultaretiroafp.pe en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Pero antes de ingresar o saturar la web deberás fijarte en el cronograma que la Asociación de AFP ha preparado para la presentación de tu solicitud para el retiro del 25% de tu AFP.

Este cronograma busca garantizar el acceso ordenado al registro y abono del moneto que solicites, considerando que son más de seis millones de afiliados los que podrán acceder a este retiro del 25% de tu AFP.

En un primer tramo, que será desde el 18 de mayo al 12 de junio, los afiliados con cuenta en alguna de las entidades bancarias (Banco de la Nación, Banbif, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interbank, Banco Pichincha y Scotiabank, Banco de Comercio, Caja Arequipa, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, CrediScotia, Banco Falabella y banco GNB) podrán registrar su solicitud de retiro de AFP en la web siguiendo el cronograma de acuerdo al último dígito de su DNI

El segundo tramo podrá registrar la solicitud del retiro de AFP desde el 13 de junio hasta el 16 de julio.

¿CÓMO REGISTRAR TU SOLICITUD DE RETIRO DE AFP?

Ingresa a www.consultaretiroafp.pe y selecciona la opción 25% Coloca el número de tu documento de identidad y tu fecha de nacimiento Si colocas tu DNI, se te pedirá consignar el dígito verificador (la web te mostrará un ejemplo para identificarlo) Marca la casilla del captcha para así comenzar el registro de tu solicitud Completa tu solicitud de retiro colocando tu correo electrónico, teléfono, dirección, número de cuenta bancaria (sin espacios y guiones) y el monto a retirar.

CUÁNTO ME CORRESPONDE RETIRAR DE ACUERDO A MI FONDO DE AFP

RETIRO DOS MIL SOLES

Para acceder a este retiro de AFP autorizado por el decreto de urgencua 038-2020 deberás integrar uno de los cuatro grupos que te corresponde para acceder al retiro de tus aportes y completar los datos para hacer el registro:

Número de tu DNI o documento de identidad

Dígito verificador (solo en caso de DNI)

Correo electrónico y celular

Dirección (residencia actual)

Tipo de retiro: Tengo o No tengo cuenta bancaria

Número de cuenta bancaria (escríbela sin guiones o espacios)

Importante: La cuenta bancaria debe ser personal, libre de cargo, gravamen, retención, embargo o disposición que restrinja el desembolso por parte del banco. Si no cumple con estas condiciones, el pago se hará de la siguiente manera: por ventanilla o el banco te creará una nueva cuenta automáticamente para que puedas recibir tu dinero.

Grupo 1:

Si no registras aportes obligatorios a tu AFP en el mes de marzo del 2020, podrás presentar tu solicitud a partir del 6 de mayo hasta el 19 de mayo del 2020.

El trámite es 100% virtual en www.consultaretiroafp.pe en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Recuerda que la fecha específica en la que podrás realizar tu trámite se encuentra asociada al último dígito de tu DNI.

Grupo 2

Si tu última remuneración declarada o la suma de estas en un mismo periodo es igual o menor a 2,400 soles y cuentas con aportes obligatorios en el mes de febrero del 2020, podrás presentar tu solicitud a partir del 21 de mayo al 3 de junio del 2020.

El trámite es 100% virtual en www.consultaretiroafp.pe en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La fecha específica en la que podrás realizar tu trámite se encuentra asociada al último dígito de tu DNI.

El cronograma para acceder a la plataforma según el último dígito de tu documento de identidad será publicado entre la segunda y tercera semana de mayo.

Grupo 3

Si tu última remuneración declarada o la suma de estas en un mismo periodo es igual o menor a 2,400 soles y cuentas con aportes obligatorios en el mes de marzo del 2020, podrás presentar tu solicitud a partir del 5 de junio hasta el 18 de junio del 2020.

El trámite es 100% virtual en www.consultaretiroafp.pe en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La fecha específica en la que podrás realizar tu trámite se encuentra asociada al último dígito de tu DNI.

El cronograma para acceder a la plataforma, según el último dígito de tu documento de identidad, será publicado los primeros días de junio.

Grupo 4

Luego de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) apruebe la solicitud de suspensión perfecta de labores presentada por tu empleador y la comunique a tu AFP, podrás presentar tu solicitud en www.consultaretiroafp.pe.

El trámite es 100% virtual en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La fecha específica en la que podrás realizar tu trámite se encuentra asociada al último dígito de tu DNI.

¿CUÁL ES EL MONTO DE MI FONDO DE AFP AL QUE PUEDO ACCEDER?

El monto que recibirás dependerá del saldo que tienes acumulado en tu AFP

¿QUE DATOS DEBO INGRESAR PARA EL RETIRO DE MI FONDO DE AFP?

Debes tener en cuenta que debes ser muy cuidadoso al momento de ingresar tus datos en la solicitud de retiro de tu AFP, ya que este no podrá ser modificado una vez enviado.

Una recomendación es que previamente al envío de tu solicitud tengas escrito todos tus datos en un bloc de notas o word, para que solo así copies y pegues en la solicitud y antes de enviar leer hasta tres veces para evitar equivocaciones.

Estos son los datos que deberás ingresar:

Número de tu DNI o documento de identidad

Dígito verificador (solo en caso de DNI)

Correo electrónico y celular

Dirección (residencia actual)

Tipo de retiro: Tengo cuenta bancaria

Número de cuenta bancaria (escríbela sin guiones o espacios)

¿EN CUÁNTO TIEMPO RECIBIRÉ MI DINERO DE LA AFP?

Según la resolución de la SBS, el 50% del monto solicitado deberá ser pagado dentro de los diez días calendario contados desde que se presentó la solicitud. Y el saldo restante debe estar a disposición del afiliado 30 días después del primer depósito.

Sin embargo, si tu fondo es igual o menor a 4,300 soles, recibirás el 100% en un solo pago diez días después de presentar tu solicitud.

¿CÓMO DEBO INGRESAR MI NÚMERO DE CUENTA BANCARIA O CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) EN LA PLATAFORMA?

Ingresa el número de cuenta o CCI y el sistema validará la cantidad de dígitos de acuerdo a cada banco:

BanBif: 12 dígitos

Banco de Comercio: CCI (20 dígitos)

Banco de Crédito del Perú (BCP): 13 o 14 dígitos

Banco de la Nación: 10 dígitos (si tu cuenta tiene 11 dígitos, ingrésala en la plataforma sin el 0 que lleva delante)

Banco Falabella: CCI (20 dígitos)

Banco GNB Perú: CCI (20 dígitos)

Banco Pichincha: 12 dígitos

BBVA: 18 dígitos

Caja Arequipa: CCI (20 dígitos)

Caja Huancayo: 18 dígitos

Caja Piura: CCI (20 dígitos)

Caja Sullana: CCI (20 dígitos)

Caja Tacna: CCI (20 dígitos)

CrediScotia: CCI (20 dígitos)

Interbank 13 dígitos

Scotiabank: 10 dígitos

SI HE RETIRADO HASTA 2,000 SOLES DE MI FONDO ¿ME DESCONTARÁN SI RETIRO EL 25%?

Si te acogiste al retiro extraordinario de hasta 2,000 soles, establecido por el D.U. Nº 034-2020, y deseas solicitar el retiro al amparo de lo establecido en la Ley Nº 31017, tu AFP descontará el monto retirado en el marco del D.U. Nº 034-2020 al realizar el nuevo retiro.

En este caso, si tu nuevo retiro está establecido que se haga en dos armadas, estos pagos serán de montos iguales. Por otro lado, si el saldo de tu cuenta individual es igual o menor a una UIT (4,300 soles), dado que ya retiraste los 2,000 soles bajo el D.U. Nº 034-2020, podrás retirar el 100% de tu fondo hasta 2,300 soles.

NO HABRÁ COBRO DE COMISIÓN

Las AFP no cobrarán ninguna comisión al afiliado por el retiro de sus fondos y todos los costos administrativos con las instituciones bancarias serán asumidas por las AFP. Es decir, los afiliados podrán retirar íntegramente el monto solicitado de hasta el 25% con un tope máximo de 12,900 soles.

EN QUÉ BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PUEDEN DEPOSITAR MI DINERO DE LA AFP

CON TU NÚMERO DE CUENTA:

Banco de la Nación

Banbif

BBVA

BCP

Caja Huancayo

Interbank

Banco Pichincha

Scotiabank

CON TU CÓDIGO INTERBANCARIO (CCI)

Banco de Comercio

Caja Arequipa

Caja Piura

Caja Sullana

Caja Tacna

CrediScotia

Banco Falabella

Banco GNB

CANALES DE ATENCIÓN

Para conocer más sobre las alternativas de retiro de tus fondos de AFP, la Asociación de AFP pone a tu disposición diversos canales de atención:

Sobre retiro del 25% de tu AFP: Ingresa a http://inforegistro.asociacionafp.pe/ donde encontrarás toda la información que necesitas sobre el retiro del 25%

Para dudas y consultas: Llamar al (01) 399-3015 o escribir al correo consultaretiroafp@asociacionafp.com.pe indicando tu AFP en el asunto

