Ni una menos: sujeto habría agredido a agente femenino de seguridad de una cafetería [VIDEO]

Un local de Starbucks, ubicado en Magdalena del Mar, fue lugar de una presunta agresión de un sujeto y una mujer que era una de las encargadas de la seguridad. Las imágenes, que fueron propaladas por ATV+, mostraron cómo la fémina terminó en el suelo y con el tipo encima de ella.



"Él me levanta la mano y me roza. No me llegó a golpear pero me roza", contó la joven. Ella agregó que la discusión en la sucursal de Starbucks se volvió más áspera y los insultos por parte del hombre no tardaron en llegar.



Las imágenes de la cámara de seguridad de la mencionada cafetería de Magdalena del Mar dejaron ver cómo el cliente cae sobre la agente de una forma muy violenta. Las demás personas que estaban al interior de Starbucks se acercaron para separarlos.



Una de las cosas que molestó a la mujer fue que, según contó, ella acudió a que se le practiquen pruebas legales y no obtuvo los resultados que esperó.