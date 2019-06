El Agustino: Abuela payasita hace reír en buses tiene 11 hijos y 18 nietos [FOTOS Y VIDEOS]

Doña Juana Rodríguez Tapia (58), 'Tablita', se pinta la cara de colores, se pone una nariz roja y sube a los buses de Lima, donde con sus gracias provoca sonrisas.

"Reír es parte de la vida. Sé de los momentos difíciles por los que pasa un peruano. Yo tengo varias dolencias, uso un bastón y a veces lloro, pero saco mi 'modo payaso' y pienso en positivo", contó la payasita chimbotana.



La popular 'Tablita' fue bautizada así por su expareja, Luis Vilca, con quien vivió 20 años. Hace cuatro enviudó y dice que no lo olvida, pues él le enseñó a reír.

'Tablita' vive en El Agustino, sale a trabajar a las 8 de la mañana. Cuenta que el sonido del tren es su mejor despertador. (Fotos: Nathalie Salazar/ Trome)

"Me cosía mis trajes, me enseñó a pintarme el rostro, contar chistes y a no derrumbarme con nada", dijo la artista, mientras veía el reloj de su esposo, su amuleto.

Doña Juana también es una romántica y por eso llega a los corazones con sus versos de amor.

(Video: Nathalie Salazar/Trome)

MAMÁ Y ABUELA



Cuando acaba la jornada, 'Tablita' regresa con sus seres queridos, en un pequeño espacio en El Agustino. "Tengo 11 hijos y 18 nietos, debo velar por muchos de ellos", dijo.



'Tablita' recorre todo Lima, en los buses de transporte público. (Fotos: Nathalie Salazar/Trome) 'Tablita' recorre todo Lima, en los buses de transporte público. (Fotos: Nathalie Salazar/Trome)

Cuenta que en su juventud fue trapecista y bailarina en varios circos del Perú. Ahora, luego de trabajar muchos años en la calle, 'Tablita' busca ayuda. Solo pide que le donen un terrenito en cualquier distrito. También que le den un trabajo fijo, para no recorrer las calles cada día. Para ayudarla, llamar al teléfono 955-227-454.

SEPA QUE...

-Anima shows infantiles y otros compromisos. Ha visitado cárceles y hospitales para hacer reír a los más necesitados.



-A los 17 años empezó a trabajar en circos como trapecista y bailarina. Pide que le den un trabajo estable para no salir a las calles.