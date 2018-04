El Agustino: Bebé muere tras caer del cuarto piso de una vivienda [VIDEO]

Estaba a punto de cumplir dos años. Un bebé de un año y once meses murió tras caer de un cuarto piso de una vivienda en el distrito de El Agustino. El hecho ocurrió el fin de semana.



Según el informe de Latina, el pequeño se había quedado al cuidado de su tío, un menor de 15 años. Su madre, de 17 años, había salido a comprar algunos alimentos que faltaban para preparar el almuerzo.



Al darse cuenta de la tragedia, un vecino llevó al bebé al Hospital 2 de Mayo, donde lamentablemente se confirmó su deceso.



La abuela del menor, dueña del departamento del cuarto piso, contó que al momento del fatal accidente, ella se encontraba trabajando en La Parada.



"[La madre del menor] se había ido a comprar para el almuerzo. Han sido minutos. No se lo deseo a nadie. Cuiden a sus hijos. No los dejen solos ni un minuto, porque en un minuto mire lo que puede pasar", dijo la mujer entre lágrimas.



En tanto, la familia evalua mudarse tras esta situación traumática.

El niño fallecido permanecía a cargo de otro menor de 15 años de edad. Video: Latina