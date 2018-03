El Agustino: Hombre se lanza desde Puente Nuevo y sobrevive de milagro [VIDEO]

Intentó suicidarse. Un hombre, quien no fue identificado y sería un indigente, trepó una baranda y se arrojó al vacío en Puente Nuevo, en El Agustino. Pese a la terrible caída, el sujeto sobrevivió y fue trasladado a un hospital.



El hecho ocurrió ante la mirada de los peatones, quienes se mostraron indiferentes y no hicieron nada por impedir que el hombre se lance.



Testigos aseguraron que el joven estuvo mirando hacía abajo durante varios minutos, mientras se intensificaba el tráfico vehicular.



Tras la fuerte caída, el hombre mostró signos vitales y gritaba del dolor. Posteriormente fue auxiliado por los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía.



Afortunadamente no fue arrollado por ningún vehículo. El sujeto vestía un polo y un short azul, y estaba descalzo.



Un reportera de 90 Segundos, enterada de lo ocurrido, intentó impedir que el hombre se arrojara el vacío, pero no lo logró. "Sentí cierta frustración, porque vimos al hombre arriba, tratamos de correr para acercarnos, pero lamentablemente ya no pudimos llegar", contó.



El sujeto fue auxiliado por los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía.