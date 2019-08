El Agustino: Joven madre es desfigurada por su ex y la actual pareja de este | VIDEO | FOTOS

¡Ni una menos! Una joven madre de familia fue atacada salvajemente por el padre de una de sus hijas y la actual pareja de este. Todo ocurrió en la calle Los Claveles de El Agustino.

Según contó la víctima a 90 Matinal, fue agredida por Moisés Giancarlos V. O. y Tania Ruth M. S. la noche del último domingo en plena calle. Luego de golpearla, la atacaron con armas blancas.



La mujer contó que el sujeto le exigía retomar la relación a pesar de que ahora tiene una nueva pareja. “Vino de frente a matarme con su actual pareja. Con una cuchilla [él] me quiso cortar la cara, pero como no pudo me cortó el brazo. Ella me metió la tijera en la cara. Tengo una hija con él, pero me amenaza de que si no regreso va a matar a mis dos hijos mayores", denunció.



Cabe indicar que según 90 Matinal, el sujeto ha sido denunciado hasta en cinco oportunidades por su víctima, quien pide garantías para ella y sus hijos. Por si fuera poco, otras mujeres lo acusaron de agredirlas.

Tras el ataque, el sujeto fue trasladado a la comisaría de Santoyo, en El Agustino, donde pasó por el médico legista. "“Que se vaya preso. Qué están esperando, ¿que me mate? Tengo tres hijos que ver”, añadió su víctima.