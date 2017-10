Alan García es acusado por fiscal de dirigir mafia "al estilo Camorra"

Para el fiscal José Castellanos Jara, la ‘organización criminal con alcance nacional e internacional’ que lideraría el expresidente Alan García y que comprende en total 31 involucrados, entre ellos su exesposa Pilar Nores, “funcionaba al igual que las mafias italianas Camorra o Ndrangheta”.



Agrega que en esta agrupación, que tiene tres niveles, se encontrarían los exministros Hernán Garrido Lecca, José Chang y Aurelio Pastor. Asimismo, habría lavado dinero a través de instituciones y empresas, pero al final el dinero regresaba a la cabeza.



¿Cuáles son los argumentos fiscales para investigar a Alan García?

Ayer, Alan García publicó un tuit con el siguiente mensaje: “Ver a mis compañeros congresistas respaldándome ante esta arbitrariedad me llena de orgullo”.



En las redes lo cuestionaron porque hace años dijo ‘yo no me defiendo con acciones de amparo o con llantos’. Sin embargo, presentará un recurso.

Ver a mis compañeros congresistas respaldándome ante esta arbitrariedad me llena de orgullo. pic.twitter.com/XLOrY5tYbH — Alan García (@AlanGarciaPeru) October 5, 2017

