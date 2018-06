Alan García, Alejandro Toledo y PPK: Fiscalía abrió investigación preliminar contra expresidentes

El dinero sucio de Odebrecht los persigue. Por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez abrió investigación preliminar contra los exmandatarios Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



A través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía informó que esta indagación también se extiende a Avi Dan On (exjefe de seguridad de A lejandro Toledo), Luis Alva Castro (exministro y excongresista aprista) y Susana de la Puente (encargada del financiamiento de las campañas de PPK).

La investigación preliminar se da a raíz de lo manifestado por Jorge Barata, quien afirmó, en Brasil y en febrero último, que la constructora brasileña hizo aportes para las campañas de los citados expresidentes.



PLATA VA Y VIENE

Durante el interrogatorio, Barata señaló que contribuyeron con Alejandro Toledo (600 mil dólares) y PPK (300 mil dólares) en el proceso electoral del año 2011, mientras que a García lo ayudaron en el 2006. En este último caso, Alva Castro habría recibido 200 mil dólares para la campaña del Partido Aprista.

Alto funcionario de Odebrecht ratifica entrega de dinero a las campañas de Ollanta y Keiko

Antes de esto, Barata había confirmado que Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña nacionalista liderada por Ollanta Humala en el 2011. Y no hay que olvidar que la constructora brasileña entregó una ‘coima’ de 20 millones de dólares a Alejandro Toledo por la Interoceánica.



Sobre esta indagación preliminar, Alan García manifestó: “Es la sexta vez que me investigan en cinco años. Ni Odebrecht ni Barata me mencionan... Otros se venden, yo no”.