Recuerda a su padre. Este 17 de abril se cumple un año del fallecimiento de Alan García y su hija, Carla García, se pronunció en Twitter con un sentido mensaje se muestra orgullosa y agradecida por su legado.

“A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando. #AlanVive”, escribió en el tuit, que generó cientos de comentarios de todo tipo.

Asimismo, la hija del expresidente compartió un video donde él mismo habla de las obras de su Gobierno de 2006-2011. “#AlanVive En sus más de 150mil obras y en el corazón de su pueblo”, escribió Carla García junto al video.

Carla García recuerda a su padre a un año de su muerte | Twitter

Alan García murió el 17 de abril de 2019 tras dispararse en medio de su detención premilinar como parte de una investigación en su contra por unos supuestos aportes de Odebrecht.

Un representante del Ministerio Público acompañado de efectivos policiales llegó hasta la casa del expresidente para detenerlo. Según el ministro Morán, García entró a su cuarto para comunicarse con su abogado y de pronto escucharon un disparo. Tras forzar la puerta de la habitación, verificaron que se había disparado en la cabeza.

Inmediatamente fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa de Miraflores y tras cuatro horas, los médicos confirmaron que falleció consecuencia de una hemorragia cerebral y un paro cardiorespiratorio.