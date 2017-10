Fin de la novela. Ante la reiterativa pregunta de cuándo iba a ser citado Alan García a la Comisión Lava Jato del Congreso, la legisladora fujimorista Rosa Bartra anunció que el expresidente deberá presentarse la primera semana de diciembre ante el grupo de trabajo que dirige.



“A fin de que esta no siga siendo una pregunta concurrente, les anunciamos que el señor Alan García acudirá a la comisión la primera semana de diciembre”, indicó Rosa Bartra a la prensa sin precisar la fecha exacta de la cita.



“Para esa fecha, estimamos que ya deben haber concurrido a la comisión personajes clave que deben acudir antes que él”, acotó la titular de la Comisión Lava Jato tras recibir esta mañana a la excandidata y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



PPK anunció que no recibirá a la Comisión Lava Jato: “Es un circo”

De otro lado, Rosa Bartra comentó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no ha respondido hasta el momento de manera oficial a la primera invitación que le hizo la comisión Lava Jato ni a la carta de reiteración para que los reciba en Palacio de Gobierno.



“Está siendo convocado como expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Consejo Directivo de ProInversión”, acotó la legisladora fujimorista.



Cabe precisar que PPK ha rechazado reunirse con la Comisión Lava Jato del Congreso señalando que solo responderá con un escrito, pues aseguró que no tiene “absolutamente nada que ver” con los cuestionamientos y sostuvo que no se prestará a “un circo”.

