Alan García: Fiscalía lo investigará como líder de una presunta red criminal

Malvados. Así calificó Alan García a la Fiscalía, luego de que se diera a conocer que será investigado como presunto líder de una organización criminal por un plazo de 36 meses. Su ex esposa Pilar Nores también será investigada.



De acuerdo a La República, el fiscal José Antonio Castellanos Jara adecuó esta investigación bajo la Ley contra el Crimen Organizado tras detectar indicios de que hay unas 31 personas involucradas.



La investigación señala que esta presunta red, con Alan García a la cabeza, comete delitos desde 1991 y cuenta con tres niveles:



Primer nivel: Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, José Antonio Chang, Luis Nava y Pilar Nores.

Segundo nivel: Carlos Arana Vivar, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel y Umberto Olcese.

Tercer nivel: Se trataría de grupos empresariales y unas 15 personas naturales que no fueron funcionarios públicos.

La resolución de la fiscalía indica lo siguiente:



"Se presume que el investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez es el líder de la presunta organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos, y este habría dispuesto se ejecuten los actos de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho contra la administración pública y otros, apoyado en una sólida organización delictiva que habría funcionado de manera regular y que estaba integrada permanentemente por los demás investigados y otras personas."

Como era de esperarse, García criticó esta decisión y dijo que se someterá a las investigaciones "sin abusos ni violaciones de derechos".



"Reitero que todo lo que se menciona ya fue archivado por el Poder Judicial, por la Fiscalía de la Nación e inclusive por la llamada megacomisión del Congreso que tras cinco años no encontró ningún enriquecimiento ilícito ni desbalance patrimonial", escribió el ex presidente de la República en twitter.



"Como político estoy dispuesto a colaborar a toda investigación, pero como ciudadano debo defender los derechos que me asisten", agregó.