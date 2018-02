Alan García, Javier Velásquez Quesquén, Alejandro Toledo y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

PELEÍTA I

Juan Sheput dice que Héctor Becerril lo acusa de haber hecho su bachillerato ‘defendiendo corruptos’ con Toledo y su profesionalización con PPK...



PELEÍTA II

El vocero oficialista responde que, con la lógica de Becerril, hará su doctorado con Fuerza Popular y lo nombrará a él como su tutor, pues ‘en materia de defensa de corruptos tiene mucho que enseñar’. Plop...



‘NO PESA’

Ya no es un ‘peso pesado’. Según la última encuesta de Datum, el 75% afirma que Alan García ya no tiene influencia en el Apra. Guarda con el ‘ego colosal’...



CARHUANCHO

Nos cuentan que Alejandro Toledo debe estar jalándose los pelos, pues el juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado el pedido de su defensa para que se aparte del caso Camargo Correa. Ayayay...



VACANCIA

Según ‘Sipán’ Velásquez Quesquén, quienes ahora levantan la bandera de la vacancia no votaron cuando tuvieron la oportunidad en diciembre. Ve una contradicción allí. No me diga...

