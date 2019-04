Juan Luis Cipriani se mostró incómodo por pregunta de periodista sobre sepelio de Alan García

Juan Luis Cipriani no podía dejar de estar presente en el velorio de Alan García , quien la mañana del último miércoles decidió quitarse la vida cuando un fiscal y un equipo policial llegaron a su casa de Miraflores para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.

El cardenal llegó este jueves a la Casa de Pueblo, en Breña, para presidir una ceremonia en honor a Alan García. Antes de entrar a las inmediaciones del local aprista, Juan Luis Cipriani pronunció unas palabras para la prensa.

"Alan era un hombre creyente y la verdad es que es que la reflexión que me viene a la mente es que el Perú no puede continuar así, no puede haber este clima de persecución, de maltrato tan permanente. Tenemos que caminar más unidos, con una actitud más positiva. El precio de la muerte del doctor García es muy alto y por lo tanto tenemos que reflexionar por un país diferente", dijo Juan Luis Cipriani.

Asimismo, dijo que Alan García fue un hombre que entregó su vida por el Perú. "Tendrá errores como todos y lo que ahora nos dice es que construyan una patria más unida, más fraterna, más solidaria y acabemos con este clima de odio", agregó.

"Yo creo que acá no hay un problema de investigaciones. Francamente se está imputando sin comprobar las pruebas y se esta acusando mediáticamente. Esto tiene que terminar, se tienen que hacer las cosas mas responsabilidad", finalizó.

Sin embargo, el momento más álgido de Juan Luis Cipriani con los periodistas durante el velorio de Alan García fue cuando una reportera le consultó sobre si el ex presidente recibiría la bendición de la iglesia a pesar de haber cometido suicidio, un pecado considerado como mortal.

Ante la pregunta, Juan Luis Cipriani guardó silencio, lo que hizo que la reportera volviera a replantear la interrogante. "Después si quieres, pero ahora ya no ¿ya?", dice el cardenal visiblemente incómodo. "No le entiendo lo que dice", agregó ante la insistencia de la periodista.