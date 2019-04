Juliana Oxenford sobre la muerte de Alan García: "No es mártir, no es héroe y no se inmoló"

Juliana Oxenford criticó al congresista aprista Mauricio Mulder por decir que el suicidio de Alan García como un "acto de dignidad y honor", agregando que "suicidarse es un acto bastante cobarde".

"También es preocupante que, por el otro lado, se escuchen discursos como el de Maurcio Mulder en el (hospital) Casimiro Ulloa, diciendo que él acabó con su vida porque esto es fue ‘un acto de honor y dignidad’. Un suicidio jamás va a ser eso, para muchos, y me incluyo, es por el contrario un acto bastante cobarde. Él pudo haber enfrentado a la justicia pero decidió no hacerlo y se fue por el camino más drástico que se puede tomar: eliminándose", indicó Juliana Oxenford.



Aunque Juliana Oxenford dijo que la muerte de Alan García es una "tragedia", se preguntó qué es lo quiso el ex presidente al creer que está era "la mejor salida".



Posteriormente, Juliana Oxenford criticó la postura de Mauricio Mulder sobre Alan García: "¡Qué vergüenza! Si hay niños o adolescentes que escuchan y ven este discurso, qué van a pensar mañana, ¿que suicidarse es un acto de dignidad, un acto de valentía? ¿qué uno va a ser héroe cuando no puede afrontar un problema?", sostuvo la periodista.



"Manifiesto personalmente y el de todo el equipo mis más sentida condolencia; sin embargo, no aprovechemos esta situación para politizar un tema. Alan García es un ex presidente que ha muerto y el único responsable de las cosas... y que la historia se escriba de esta manera será siempre él. No es mártir, no es héroe y no se inmoló", agregó Juliana Oxenford.



Alan García murió la mañana del miércoles debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda: era investigado por el caso Lava Jato.



El Poder Judicial había ordenado la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como la del ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).



