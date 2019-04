Magaly Medina recordó que el expresidente Alan García le ofreció el indulto cuando ella cayó presa | VIDEO

Magaly Medina también se pronunció sobre la muerte del expresidente Alan García, recordando el gesto que el exmandatario tuvo con ella cuando fue recluida en el penal de Santa Mónica en el 2008.



La conocida periodista recordó que cuando se encontraba en prisión, un amigo suyo le envió un mensaje del entonces presidente Alan García.



"Un amigo que trabajó en la campaña presidencial de Alan García me hizo llegar un mensaje del mandatario ofreciéndome el indulto", manifestó.

Magaly Medina agregó que no aceptó el ofrecimiento de Alan García porque tenía que pedir disculpas públicas por un delito 'que no cometió' (por el supuesto ampay de Paolo Guerrero).



La conductora de Magaly TV también dijo que no se pronunciará más sobre la muerte de Alan García porque no quiere incitar a los lamentables comentarios que han aparecido en redes sociales.

"Es increíble que los peruanos sigamos tan divididos y con un odio tan enconado que no sé a dónde nos va a llevar", opinó Magaly Medina.



"He querido recordar las cosas más humanas y las cosas en las que el expresidente Alan García celebraba la vida y las cosas con las que encandilaba a su público y a la gente que lo rodeaba", finalizó Magaly Medina.