Alan García: Ordenan impedimento de salida del país para expresidente por 18 meses | FOTOS

El Juzgado Anticorrupción aceptó el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra el expresidente de la República Alan García Pérez y ordenó que esta se cumpla por el plazo de 18 meses por la investigación de la licitación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) a Odebrecht.



La audiencia, que se inició a las 3 de la tarde de hoy sábado y culminó una hora después, no contó con la presencia de Alan García, solo estuvo su abogado, quien defendió la posición de su cliente de no haber recibido ningún dinero ilícito por parte de Odebrecht.



A través de Twitter, Alan García indicó más temprano que "tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí. Creo en la historia y en la gloria del aprismo que es mi única riqueza".

El Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción fue el encargado de dar impedimento de salida en contra de Alan García esto tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez por la revelación del pago de Odebrecht, a través de la Caja 2, al expresidente mediante una conferencia en Sao Paulo en el 2012.



El fiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, sostuvo que existen indicios sobre presuntos “actos ilícitos de concertación” en los que habrían incurrido el ex mandatario y otros investigados, “quienes en su condición de funcionarios del más alto nivel habrían favorecido a la empresa Odebrecht, que formó el consorcio Tren Eléctrico”.