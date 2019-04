"Calificar al expresidente Alan García de víctima o mártir es excesivo", afirma periodista de CNN | VIDEO

La muerte de Alan García ha causado gran impacto y diversas opiniones, no solo en Perú sino en gran parte de Latinoamérica. Esta vez la conductora de ‘Marca Registrada’ de CNN Chile, Mónica Rincón, opinó que calificar de 'víctima o mártir a Alan García es excesivo'.



"Son momentos de mucho dolor, principalmente para la familia, pero de ahí a calificar a Alan García de víctima o de mártir me parece excesivo. No fue un perseguido político, sino un investigado por la justicia", manifestó al reconocida periodista de Chile.



Para Mónica Rincón, Alan García fue 'uno de esos políticos de los que ya no quedan, que sabían detectar lo que pensaban los ciudadanos, pero cuyos gobiernos se vieron manchados por la corrupción'.

Mónica Rincón también respaldó el trabajo de jueces y fiscales de Perú, pese a las criticas lanzadas por diversos sectores de la población, tras el suicidio de Alan García.



“Se le pueden hacer críticas a los fiscales y jueces peruanos por el uso excesivo de la prisión preliminar, pero resulta rescatable la capacidad ante la justicia peruana de ir contra quien sea necesario”, expresó.

Alan García se suicidó en último 17 de abril de un balazo en la cabeza en el interior de su habitación. Pese a que fue llevado de emergencia a un hospital cercano, el expresidente no pudo ser salvado.



El exmandatario prefirió atentar contra su vida, que ser detenido por la policía, debido a las acusaciones de corrupción dentro del caso 'Lava Jato'.