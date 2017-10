A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el expresidente Alan García salió en defensa de su exesposa Pilar Nores, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos.



Según el exmandatario, la fiscalía ha ampliado el proceso de investigación para que tenga un plazo de 36 meses pese a que, según su consideración, no se han encontrado “indicios razonables ni pruebas”.



“Malvados. Pilar vendió la casa familiar y recibió 3 departamentos y 7 cocheras. ¿Según el fiscal tiene 10 inmuebles?”, escribió Alan García, que adjuntó una declaración ante la “abusiva y politiquera ampliación fiscal después de 8 meses sin ninguna investigación”.



Alan García cuestiona que involucren a Pilar Nores en investigación en su contra

“Se involucra injustamente a la Sra. Pilar Nores por la construcción sobre nuestra casa familiar por la que recibió 3 departamentos, 7 cocheras y 1 depóstico en el sótano, presentándolos malévolamente como 10 inmuebles”, señaló Alan García en su misiva.



También el expresidente Alan García reclamó que en la citada investigación se les implica a ambos con una “organización criminal”, mezclándolo “con personas y empresas que no conozco”.



“Todo lo que se menciona ya fue archivado por el Poder Judicial, por la Fiscalía de la Nación e inclusive por la llamada megacomisión del Congreso que, tras 5 años, no encontró ningún enriquecimiento ilícito ni desbalance patrimonial”, agregó.



“Otros se venden, yo no. Bienvenida será toda investigación, pero sin abusos ni violación de derechos”, concluyó Alan García su extenso pronunciamiento en redes sociales a favor de su exesposa Pilar Nores.

Declaración ante abusiva y politiquera ampliación fiscal después de 8 meses sin ninguna investigación. pic.twitter.com/R67G6J1ap3 — Alan García (@AlanGarciaPeru) October 3, 2017

