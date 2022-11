Joel Flores Flores (27) trabaja como albañil desde los 17 años, pero su pasión por el baile la viene cultivando desde muy niño. Y de eso se dan cuenta sus más de 270 mil seguidores en TikTok, quienes no se pierden ni una sola parodia y coreografía del joven artista y mil oficios.

“La verdad es que llegué a TikTok como jugando. Mis compañeros y yo somos recontrabromistas y la gente nos decía que estábamos perdiendo dinero ja,ja,ja. Nunca pensé que ese video donde parodiamos la escena de la película ‘Ghost: la sombra del amor’ se hiciera viral en cuestión de horas”, comenta el obrero tiktoker.

Afirma que al inicio sus compañeros lo fastidiaban por salir bailando en TikTok, pero luego se acostumbraron y ahora hasta se prestan para las coreografías.

Utiliza cualquier momento libre para grabar sus divertidos bailes. Foto: TikTok Joel Flores.

“Grabo mis videos para divertir a la gente, hacerlos reír y que por unos minutos se olviden de sus problemas. No tengo otro objetivo en las redes sociales porque trabajo ya tengo ja,ja,ja.”, indica el obrero cuyos videos ‘Cuando no está el jefe’, ‘Es sábado y el cuerpo lo sabe’, y ‘Por qué los albañiles se demoran tanto en la obra’ son los más famosos de la plataforma digital.

“Hasta ahora no tengo haters o al menos comentarios negativos. Es que en realidad mi contenido es solo para divertir, no hago daño a nadie. Soy un albañil que además de partirse el lomo trabajando, tengo sentido del humor y me apasiona bailar y actuar”, agrega.

El joven tiktoker añade que más adelante le gustaría llevar un taller de actuación o baile y así perfeccionar su arte.

Pueden encontrarlo en TikTok como: @joelf078.

TE VA A INTERESAR:

¿Cómo darte cuenta de que estás con un mantenido?

Shirley Cherres habría intentado quitarse la vida: “Todo es triste y sin sentido, mis familiares solo critican”

Mónica Sánchez apoya al nuevo ‘Jaimito’ y arremete contra Aaron Picasso: “No tenía mucha historia”