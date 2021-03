Por: Oscar Torres

El popular ‘Burbujito¡ un día creció y ahora postula a la presidencia. Va con el Partido Popular Cristiano. Limeño. 56 años. Abogado de profesión y periodista deportivo. Alberto Beingolea conversó con Trome y entra a la cancha con la pierna en alto.

Alberto, ¿por qué crees que estás tan abajo en las encuestas?

Porque es un fenómeno habitual. A mí no me preocuparía un mes antes de las elecciones, en casi todas las que yo recuerdo desde hace 30 años el que ganaba las elecciones no estaba en la foto. Desde Fujimori el año 90 hasta los ‘pescaditos’ en el último año.

Faltan poco más de dos semanas para las elecciones ¿cuál es tu estrategia para subir o para posicionarte arriba?

Seguir haciendo lo que he estado haciendo. Decir la verdad. Decir las cosas que quiero hacer. Mi plan de gobierno muy clarito y esperar que la gente cuando volteé nos encuentre con la misma firmeza con la que empezamos.

Muchos ven a Yonhy Lescano casi fijo en segunda vuelta, ¿tienes buen concepto del accionpopulista?

No, ¡Dios nos libre! Hace mucho tiempo hablamos de populismo en América Latina. Él es un tremendo populista. Va a decir todo lo que tú quieres escuchar. No tiene problema en contradecirse él mismo.

Tu partido es de derecha y cristiano, ¿te ves cercano a López Aliaga?

Para nada, bien lejos. Mi partido es de centro. Yo me siento tan a la derecha de Verónika Mendoza como a la izquierda de López Aliaga.

¿Por qué crees que en esta elección el electorado se está yendo a los extremos?

Suele ocurrir. La gente va a volver al centro hacia el final. El peruano decide el voto en un 42% siete días antes y lo que hace es buscar el centro. Así que ya viene.

“GEORGE FORSYTH ABANDONÓ TODO”

Forsyth dice que representa a la nueva generación de políticos, ¿crees que está capacitado para gobernar el país?

No. Totalmente incapacitado. Ningún proyecto de su vida lo ha terminado y tiene todas las taras de los políticos antiguos. Tiene diez años de político sin parar. Ha sido dos veces regidor, alcalde. Abandonó todo, nunca iba. Ha pasado por partidos distintos. Es un tránsfuga que no iba al trabajo, que no iba a las sesiones. ¡Por Dios! No hay ningún político más tradicional en el peor sentido de la palabra que él.

Hace poco has estado en La Victoria, ¿realmente viste mejoras en ese distrito?

La Victoria es un desastre. Yo no sé de dónde enseñó números. A ver anda a darte una vuelta por La Victoria: llena de huecos, llena de parches y llena de delincuentes.

¿Qué pasaría en el Perú en un eventual gobierno de Verónika Mendoza?

Sería Venezuela.

¿No fue oportunista de tu parte unirte con Acuña y después llamarlo ‘payaso’?

No, de ninguna manera, esa frase fue sacada totalmente de contexto. Lo que hicimos fue tratar de hacer una megaalianza que no funcionó, al final nos quedamos con él y después se sacó talmente de contexto una frase, pero en fin, ya es historia del pasado.

LAS PROPUESTAS

Dime tres cosas concretas que harías para enfrentar la crisis sanitaria y económica que vive el Perú…

En la crisis sanitaria primero vacunas, ir a buscarlas en todas partes y con todos los que puedan ir a comprar, de inmediato. En la crisis económica tenemos que rescatar a las pequeñas empresas, a los profesionales independientes, esos no pueden quebrar: la pequeña peluquería, el restaurante, el abogado que tiene su pequeño estudio. Además, tenemos que destrabar proyectos en todo el país. Yo quiero ser un destrabador de proyectos y convocar inversión para seis rubros que hemos identificado.

¿Cuáles?

Seis: minería, agroexportación, acuicultura, turismo, el sector forestal y la construcción de vivienda social.

¿Qué tiene tu plan de gobierno que es superior y novedoso al de los demás candidatos?

Superior es siempre. Cada vez que acaba una elección, la prensa especializada suele decir que el plan del PPC era el mejor por una cosa sencilla: A diferencia de los demás, que antes de una elección se juntan rapidito, hacen un plan de gobierno y lo presentan; nosotros hacemos planes de gobierno pero no hay necesidad que haya elecciones. Tengo un equipo de trabajo que permanentemente va actualizando el plan de gobierno.

De llegar a Palacio, ¿quién sería tu ministro de economía?

No te lo voy a decir, pero sería un ministrazo.

Hace unos días estuviste en el penal de Challapalca, ¿qué harías para frenar la alarmante delincuencia que hay en el país?

Challapalca señor y Cochamarca también. Son símbolos de prisiones muy duras a las que yo pienso mandar a los primarios porque esos se pueden corregir. Si tú evitas que los primarios reincidan estarás bajando la delincuencia, para eso apártalos de los delincuentes más avezados, en la cárcel les enseñan, y mándalos con la mayor rigurosidad para que no reincidan nunca más.

¿A cuánto asciende tu patrimonio personal?

No lo tengo pensado. Tengo una casa, me estás agarrando de sorpresa, y mi empresa productora que es la que hace mi programa de televisión, propietario de un palco y de un auto. Eso es.

¿Crees que la gran Yola Polastry de quien fuiste ‘burbujito’ votará por ti?

Sin duda alguna. No tengas ninguna duda. Lo dice además todo el día.

Gracias Alberto. Como a todos te deseo una buena campaña siempre con honestidad y luchando por nuestro Perú…

Esa es la idea. Vamos a rompernos el alma como lo hemos hecho toda la vida, Óscar, para hacer lo mejor y darle lo mejor a los demás con una auténtica vocación de servicio.

