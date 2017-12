Alberto Fujimori: discoteca organiza la 'Fiesta Indulto' antes de la llegada de Año Nuevo [VIDEO y FOTOS]

El ingenio peruano no tiene competencia en el mundo. Son muchos los ejemplos que se pueden enumerar sobre cómo hemos logrado darle vuelta a una situación para hacerla chistosa e incluso rentable. Uno de los casos que se ha vuelto viral en las últimas horas tiene que ver con el indulto humanitario aplicado a Alberto Fujimori.



¿Cómo así? Pues, te vamos a contar. A través de WhatsApp y otras plataformas sociales viene circulando una foto de un cartel anunciando una fiesta en una discoteca. Esta se llama 'Fiesta Indulto' y tiene a Alberto Fujimori bailando y Pedro Pablo Kuczynski con los típicos lentes oscuros 'turn down for what'.



El evento se realizará, según se puede leer en el afiche, en la Discoteca Weekend (avenida Industrial 3660 - a espalda de Megaplaza). ¿Acaso será una fiesta con la temática del indulto dado a Alberto Fujimori? Solo habría que esperar.



Cabe mencionar que el beneficio dado al exmandatario se conoció la noche del 24 de diciembre, cuando muchos estaban todavía comprando los regalos que obsequiaron en Navidad. A pesar de la hora, no pocos críticos de Alberto Fujimori salieron a las calles a protestar.



