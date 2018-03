Alberto Fujimori no fue a declarar por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti

Entérate de lo último de la política peruana con nuestras 'pepitas'.



FUJIMORI

Porque no asistió a declarar por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, Alberto Fujimori fue citado ‘bajo apercibimiento’ para el jueves 15 de marzo. Si no acude, pueden aplicarle una multa o una sanción. Ya sabe...



¿ALÓ, DONALD?

Ayer, por la mañana, PPK le dio una timbrada a Donald Trump y hablaron sobre la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en abril próximo. Pasan la voz que no pudo faltar el tema Nicolás Maduro, quien amenaza con venir ‘así llueva, truene o relampaguee’. ¡Qué cosa!...



BAILECITO

Los llamados ‘Avengers’ (vengadores), del grupo que lidera Kenji, se dieron ayer un bailecito durante un homenaje a las madres del Vaso de Leche por el Día de la Mujer. Varios demostraron que tienen dos pies izquierdos para el baile. Plop...



ENCUESTA I

La última encuesta de Datum deja por las patas de los caballos a todos los políticos. Empezando por PPK, que tiene una aprobación de apenas 17 % y una de-saprobación de 79 %. Según el analista Fernando Tuesta, esta situación ya es insostenible. Lamentable...



ENCUESTA II

Para que Kenji sea el político de mayor aprobación (34 %), algo raro tiene que estar pasando en el país. Su hermana Keiko tiene 24 %; Verónika Mendoza, 24 %; el ‘Moradito’ Guzmán, 30 %; y Alfredo Barnechea, 29 %. El que está tocando fondo es Alan con apenas 8 % de aprobación y 88% de desaprobación...



ENCUESTA III

Según Datum, el 56% le cree a Jorge Barata y el 32 % no le cree. Así estamos....