Alberto Fujimori: Todo sobre la polémica por el indulto humanitario al exmandatario y más en ‘Pepitas’

CAMIONCITO

De vuelta a casa. En un camioncito sacaron las cosas de Fujimori de su celda de la Diroes para llevarlas a su casa. Al ‘Chino’ no le alcanzará tiempo ni para despedirse de su vecino Ollanta. Nooooo…



EN FAMILIA

Al local policial de Ate también llegó Nadine Heredia a bordo de un carro del INPE que la recogió en el penal de Chorrillos. Pasó la Navidad con su esposo y sus tres hijos. Ayayay...



TRES RENUNCIAS

Plan fuga en tienda PPKausa. Alberto de Belaunde no se irá solo del oficialismo. Vicente Zeballos y Gino Costa también anunciaron sus renuncias...



‘TECHITO’

‘Techito’ Bruce sacó cara por el indulto que otorgó PPK. Dizque ‘los demócratas no tienen por qué ser tan crueles como los dictadores’. ¡Qué cosa!...



BOREA DICE NO

Alberto Borea le dice no al indulto. En su Facebook publicó un mensaje donde deja en claro que PPK lo llamó para defender la democracia, pero nunca le habló del indulto. Se la hicieron...



PÉSAME

Jorge del Castillo informó sobre el fallecimiento de la madre de Mauricio Mulder. A pesar de estar peleados, le expresó sus sinceras condolencias. Nuestro más sentido pésame…

