Alberto Fujimori: #Marchadelodio, el hashtag que se opone a la movilización de colectivos 

Así como hay personas que encontraron nefasto el indulto humanitario que recibió Alberto Fujimori, hay quienes ven esto como una luz de esperanza para la tan ansiada reconciliación nacional. Ellos vieron la marcha organizada por diversos colectivos contrarios a la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski como errónea.



En Twitter, ellos hilvanaron sus mensajes en contra de la movilización con el hashtag #Marchadelodio. Los partidarios de Alberto Fujimori expresaron su desazón por la marcha que, como se vio en Canal N, tuvo momentos muy tensos.



No fueron pocos los que indicaron que los asistentes a la protesta habían sido manipulados por adeptos a la izquierda, quienes verían con rencor a Alberto Fujimori. Otros reprocharon la aparente ignorancia que los marchantes tendrían de la traumática guerra contra el terrorismo que duró dos décadas en nuestro país.



"Muchos pulpines engañados marchan en contra del indulto (para Alberto Fujimori) y no saben quién es Abimael Guzmán. #MarchaDelOdio es promovida por Movadef y Patria Roja, quienes no perdonan que sus conspiraciones terroristas hayan sido eliminadas", fue lo que escribió el usuario @PeruAutoctono, por ejemplo.



Todo indica que la viralización de la etiqueta seguirá conforme se realice la marcha en contra del indulto dado a Alberto Fujimori por Kuczynski la noche del 24 de diciembre.