Alberto Fujimori: Patricia del Río cree que sí se le debe indultar, pero solo por razones humanitarias [VIDEO]

Controversial y frontal. Periodista y lingüista. Conductora de los programas ‘La Rotativa del aire’ y ‘Ampliación de noticias’ de Radio Programas del Perú. Patricia del Río conversó con Trome en la tranquilidad de su hogar e ingresamos hasta su dormitorio lleno de libros. Analizó la actual coyuntura política y nos hizo una gran revelación sentimental.



Patricia, utilizando tus propias palabras, ¿cómo definiríamos al presidente? ¿Ausente, indolente, frívolo o desconectado?

Yo empezaría por desconectado y no creo que por un tema de voluntad, sino de personalidad. PPK tiene un tipo de personalidad que no es que no sea empático, si uno lo conoce se da cuenta de que lo es, pero no proyecta esa empatía y se le ve como si estuviera en otro planeta.



Pasado un año, ¿esto es más o menos lo que se esperaba de un gobierno de PPK?

Es bastante menos de lo que esperábamos. Se esperaba una reactivación económica dada la cantidad de economistas. Creo que es el gobierno con más economistas por centímetro cuadrado que habíamos visto en mucho tiempo y no se dio. Y se esperaba así debido a que PPK es un hombre muy experimentado y una persona mayor debería tener un liderazgo mucho más presente.



Con el nombramiento de Mercedes Aráoz como primera ministra, ¿crees que se va a dar un punto de quiebre a favor del Gobierno?

Está por verse, pero creo que Mercedes Aráoz tiene la experiencia política suficiente como para ser una gran aliada de los objetivos de Kuczynski.



¿Cuál es la principal debilidad de nuestro primer mandatario?

Un Congreso numerosamente en contra y un Ejecutivo sin una personalidad fuerte para hacerle frente.



Con una bancada oficialista raleada y una agresiva oposición fujimorista, ¿cómo consideras que debe manejar las cosas el Ejecutivo?

Tiene que hacer mucho más política de la que está haciendo. Eso parece una perogrullada, pero eso quiere decir jugar con las debilidades de tu contrincante. El Congreso cuenta con una bancada fujimorista mayoritaria, pero inexperta, que necesita las reformas que Kuczynski debería hacer si quiere ser Gobierno alguna vez. Te toca jugarle en pared y no devolverle los pelotazos a la mala.



KEIKO

Tú has escrito que Keiko tiene una escalofriante ambición de poder, ¿por qué lo crees así?

Keiko Fujimori tiene la desesperación de una persona que ha estado a punto de ganar las elecciones muchas veces. Creo que ella se siente merecedora, y no voy a decir si eso está bien o mal, de la Presidencia de la República y cree que hay factores externos que se la arrebataron. No quiero ridiculizarla, es un ejemplo nomás, pero es como cuando al niño le quitan un juguete o al jugador le anulan un gol válido. Picón te vas a quedar igual.



Diversos analistas insisten en que el fujimorismo pretende vacar a PPK, pero ellos lo niegan. ¿Cuál es tu punto de vista?

Lo que pasa es que en este caso, dada la mayoría que hay en el Congreso, la posibilidad (de vacancia) podría ser mayor.



¿Qué te parece la actitud de Kenji Fujimori frente a su hermana?

(Risas) Es el peor ‘troll’ que se ha conseguido el fujimorismo. Más allá del tema absolutamente gracioso y anecdótico, hay un juego de poder muy fuerte en el interior del fujimorismo.

INDULTO

¿Alberto Fujimori debe ser indultado?

Por razones humanitarias sí, por estrategia política no.



El mal de los gobernantes en el Perú es la corrupción. ¿Por qué cuando llegan al poder se nublan y delinquen? ¿O acaso este es un reflejo de toda nuestra sociedad?

Mira, el poder ataranta, a veces envilece, pero sobre todo entras en un sistema que favorece completamente la ilegalidad y el robo.



Acaba de salir una encuesta de Proética, donde se revela que el gobierno de Alan García es visto como el más corrupto de los últimos años. ¿Qué opinas?

Creo que Alan García lleva el estigma de haber sido un Gobierno que robó o que por lo menos la gente cree que robó. Eso ya se lo dejo a los jueces y a la historia. Y la gente te puede tolerar el ‘robo, pero hago obras’. Sin embargo, no te va a tolerar nunca el ‘robo, pero te mato de hambre’.



¿Qué sentiste cuando Ollanta y Nadine fueron llevados a prisión?

Pena, pero pena porque son padres de niños chicos y que los dos estén en prisión y sus hijos se hayan quedado solos, creo que a cualquier padre de familia nos conmueve. Ahora, la justicia es para todos.



A estas alturas del partido, ¿qué piensas de Toledo?

Que es el peor estafador que hemos tenido como presidente del Perú.



¿Es válido que un periodista que trabaja en un medio de comunicación asesore o escriba a favor de un político?

Es malo que un periodista esté en ambos lados del espectro. O estás haciendo periodismo o estás en el lado de la asesoría.



¿Cómo debe ser la relación entre el periodista y los gobernantes?

Los periodistas nos acercamos al poder para hacer preguntas, no amigos.



A pesar de todos los males que nos aquejan en el país, ¿tienes esperanza en nuestro futuro?

Tengo un hijo, ¿no? Sí tenemos esperanza...



Gracias, Patty, por concederme esta entrevista, éxitos en lo que se viene...

Muchas gracias a ti.

EN EL AMOR

Un libro...

Todos, en especial ‘Ensayo sobre la ceguera’ de Saramago.



Una película...

‘La vida es bella’.



Una canción...

‘Los conciertos de Brandeburgo’ de Bach.



Comida favorita...

Salmón con ensalada.



Lugar del Perú...

Cusco.



Tu hijo...

Todo.



Amor...

Mi hijo.



¿Soltera o con novio...?

Con novio.



¿Hace cuánto?

Volví a mis andadas. Volví con Güido (Lombardi).



Volviste, pero eso no lo sabía nadie, ¿no?

Ya ven. Yo no hablo mucho de mi vida privada. Sigue sin saberlo nadie. ¡Ah!, lo sabes tú (risas).



¿Celosa?

Preocupada.



Un pecado...

Todos.



¿A qué personaje admiras?

A mi madre, profundamente; no sé si es un personaje, pero para mí lo es.



¿Crees en Dios?

Sí.



Periodismo...

Una pasión.



Deporte...

Necesarísimo. Corro casi todos los días.



Patricia del Río...

Su humilde servidora (sonríe).



(Oscar Torres)