El expresidente de la República Alberto Fujimori emitió un audio donde se pronuncia sobre la polémica situación de su hija Keiko Fujimori, quien esta semana fue detenida y llevada a prisión por el caso 'Cocteles'.

"Pensé que ya no podría sentir mas dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y que llevada a prisión. Ella siempre ha colaborado con la justicia, no hay razón para que la alejen de mis nietas de esta manera" , dijo Alberto Fujimori sobre Keiko Fujimori.

"Que los responsables continúen con todas las investigaciones pero respetando su presunción de inocencia. Solo le pido un debido proceso" , dijo a las autoridades que se encargan de llevar el caso de Keiko Fujimori de lavado de activos durante su campaña del 2011.



"A mi hija, todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. A todos mis hijos el pedido de estar más unidos que nunca. Que esto nos ayude a volver a ser una familia unida" , finalizó el expresidente Alberto Fujimori.