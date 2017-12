Alberto Fujimori libre: Aldo Mariátegui se mofa de “caviares” opositores al indulto y los manda a marchar

Aldo Mariátegui es conocido por su antipatía hacia la izquierda peruana, en especial de aquellos a los que denomina ‘caviares’, y la coyuntura que se vive en torno al indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori fue la excusa perfecta para mofarse de ellos en su columna.



En los textos que publica en el diario Perú21 , Aldo Mariátegui aseguró que el antifujimorismo fue decisivo para que PPK libere a al encarcelado exmandatario, tal como ocurrió en la histórica votación en la que una facción liderada por Kenji Fujimori dentro de Fuerza Popular se abstuvo de votar a favor de la vacancia presidencial como había acordado previamente la bancada naranja.



“(…) mis risotadas se iban a oír hasta la luna si PPK liberaba a Fujimori y así la desmentida vocera presidencial RMP, Borea, Cateriano, el dúo ‘Las Doncellas Rojas’, los mohmistas-laueristas de LR, los socialconfusos y los rojicaviares hacían el papelón de sus vidas al salvarle el cuello al tahúr, para que a continuación este libere a su monstruo máximo”, escribió.



“Es casi un placer sexual verles mascar vidrio con ají. ¡Les agarraron de cojudos! ¡Qué momento Kodak! Priceless!”, añadió Aldo Mariátegui, que dijo que ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) podrá revertir la decisión de PPK, ya que citando a Diego García Sayán en una declaración a Caretas, la Corte-IDH “invalida amnistías, jamás indultos”.



“Muchos otros juristas (Amoretti, García Toma) coinciden. Pero, claro, la reacción roja no es acatar lo jurídico, porque algo no es legal (o no vale) si no les gusta”, precisó Aldo Mariátegui, ya que –según dijo– se trata de “una prerrogativa presidencial ABSOLUTA, que NO necesita por eso ser motivado en razones humanitarias: la Constitución prima sobre un reglamento”.



En ese sentido, Aldo Mariátegui dijo que tampoco se necesita sufrir una enfermedad terminal para recibir esta gracia presidencial y citó el caso del encarcelado por terrorismo Gerardo Saravia, que actualmente trabaja en el Instituto de Defensa Legal y fue indultado hace unos años por padecer de diabetes.



“Marchen, caviares. Caminar es bueno para la salud”, finaliza su columna Aldo Mariátegui, con la que hace alusión a las movilizaciones registradas en los últimos días tras conocerse la noticia del indulto a Alberto Fujimori, el mismo que fue justificado por el propio PPK por razones humanitarias y como “la decisión más difícil de su vida”.

