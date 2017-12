Alberto Fujimori , expresidente sentenciado por violación de derechos humanos, está en libertad luego de recibir un indulto humanitario por parte del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski . Esta decisión ha tenido serias repercusiones en la estabilidad política peruana.

Primero, como lo anunció previamente, el congresista de Peruanos Por el Kambio, Alberto de Belaunde, renunció a la bancada oficialista al conocerse la decisión de indultar a Alberto Fujimori. Así, Pedro Pablo Kuczynski perdió uno de sus defensores más asiduos en el Congreso.

Luego, el vocero oficial de Peruanos Por el Kambio, Vicente Zevallos, anunció su renuncia al partido oficialista que hasta ese momento representaba. “Lamento sinceramente la decisión tomada. El martes formalizaré mi renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio”, escribió en Twitter el Congresista.

Ahora, otra pieza importante del sector público retira su respaldo a la decisión tomada por Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. Roger Rodríguez Santander, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció su renuncia a través de Twitter.

Roger Rodriguez, director de Derechos Humanos de @MinJusDH_Peru, renunció al cargo tras indulto concedido al exmandatario Alberto Fujimori [vía @noakeikope] pic.twitter.com/yRfrvFsMyb — Pamela Sandoval (@padmejones) 25 de diciembre de 2017

Además, el ex Director de Derechos Humanos aseguró en una carta pública que “Alberto Fujimori no calificaba para la concesión de un indulto humanitario” y por esa razón, ha decidido alejarse del cargo y la cartera del Ministerio de Justicia.

“La sucesión de eventos que se han presentado en los últimos días determinan que los supuestos padecimientos que aquejan gravemente su salud y que han sido alegados para justificar la concesión (del indulto), carezcan de un mínimo grado de verosimilitud”, escribió Rodríguez Santander en su carta sobre el indulto a Alberto Fujimori.

“Dejo para el final la razón más importante que me permite no tener duda acerca del deber que tengo de formular la renuncia al cargo. Ella es un imperativo moral si tomo en cuenta la formación que me dieron mis padres y el ejemplo de lo debido”, culminó el ex Director de Derechos Humanos.

