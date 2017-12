Alberto Fujimori , expresidente sentenciado por violación de derechos humanos, fue indultado el domingo a vísperas de Navidad. Pedro Pablo Kuczynski , utilizó la gracia presidencial para dejar en libertad al líder fujimorista. La decisión ha polarizado el país.

El indulto sorprendió a muchos, pues días antes miembros cercanos a PPK y el partido oficialista negaron rotundamente que exista un indulto en la agenda política. Mercedes Aráoz y Gilbert Violeta, fueron dos importantes representantes del Gobierno que negaron el indulto a Alberto Fujimori.

El 21 de diciembre, comenzaron a circular en redes sociales supuestas pruebas de que el indulto a Alberto Fujimori se estaba analizando y parecía inminente. Rápidamente, Mercedes Aráoz y Gilbert Violeta declararon que la información era falsa.

"El Ministerio de Justicia me ha informado que este año se recibió 45 pedidos de indulto en favor de Alberto Fujimori de ellos fueron rechazados por no cumplir los requisitos de la Comisión de Gracias Presidenciales. El documento que circula en redes no ha llegado a la Comisión", aseguró Mercedes Aráoz en twitter el mismo 21 de diciembre.

"El Presidente y el Ministerio de Justicia nos acaban de confirmar que dichos documentos no están en trámite ante el Ministerio y que esta supuesta solicitud de indulto NO ESTÁ en la agenda del Gobierno. Sencillamente NO EXISTE!", aseguró por su lado el congresista Gilbert Violeta en Twitter.

El congresista Marco Arana volvió a insistir en la existencia del documento que pedía el indulto y Gilbert Violeta volvió a negarlo. "Gilbert, lee bien: Ministerio de Justicia no dice q no existe, sino "que no existe PARA el sector" documentos circulan: existen! Estaban negociando!", le escribió Arana a Violeta.

"Marco Arana, desde hace más de seis meses no dejan de decir: 'mañana sale el indulto'. Y siempre ha sido bluff tras bluff. A los Ministros les corresponde hacer los desmentidos oficiales", le respondió Gilbert Violeta a su colega.

Más tarde, cuando el rumor de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estaría negociando el indulto a Alberto Fujimori a cambio de evitar su vacancia presidencial, la premier Mercedes Aráoz se pronunció y negó nuevamente un posible indulto.

"En el gobierno de PPK los indultos, cualquiera sean estos, NO SE NEGOCIAN", escribió Mercedes Aráoz a través de su cuenta de Twitter.

Incluso, el mismo Ministerio de Justicia se pronunció sobre las pruebas que evidenciarían que el indulto se encontraba sobre la mesa. A través de su cuenta oficial, el Minjus negó que esos documentos existieran para el sector justicia.

"El informe médico no está en el #MinjusDH ni en la Comisión de Gracias Presidenciales. Por lo tanto dicho documento que circula en redes no existe para el sector", escribió la cuenta oficial del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca se reunieron hoy con el Director del penal Barbadillo, dónde se encontraba recluído Alberto Fujimori, quien les aseguró que el Ministerio de Justicia tenían la información sobre el indulto desde el 18 de diciembre.

"Fuimos Indira Huilca y yo en visita inopinada a Barbadillo para revisar documentación de Indulto Irregular. Confirmamos por declaración de Director de Penal que información sí estaba en MINJUS desde el 18 de diciembre. Ocultar y mentir sobre el proceso confirma pacto infame", aseguró Marisa Glave a través de su cuenta de Twitter.

Visitamos el Penal de Barbadillo para conocer versión de su director y documentos acerca del proceso de indulto. @Minjus y @MecheAF mintieron el jueves cuando dijeron q trámite "no existía"; documento fue admitido el lunes 18. Proceso de indulto está lleno de vicios y mentiras. — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 25 de diciembre de 2017

